Auch die Politik könnte Aufstieg von Oedt nicht verhindern

Nach 5:0 gegen WSC/Hertha Wels ist der Tabellenführer schon sieben Punkte vorne.

Radovan Vujanovic konnte nicht gehalten werden. Der Kapitän und Goalgetter erzielte drei der fünf Oedt-Tore. Bild: Lui

Es war eine sportliche Demonstration der Spitzenklasse. Beim 5:0-Sieg der Askö Oedt über WSC/Hertha Wels wurde der Tabellenzweite vom Tabellenführer streckenweise vorgeführt. Überragend: Radovan Vujanovic, der drei der fünf Oedt-Treffer erzielte. Auch das Zuschauerinteresse nimmt stetig zu: Rund 800 Besucher wollten das Spiel sehen. Sportlich wird der Mannschaft von Christian Mayrleb niemand das Wasser reichen können. Doch wie sehen die rechtlichen Voraussetzungen aus?

Oedt darf aufsteigen: Nicht einmal die Politik kann den Oedter Aufstieg in die Regionalliga verhindern. Es war nicht überraschend, aber auch nach dem peinlichen Auf- und Abbau der Halteverbotstafeln rund um den Oedter Sportplatz gab es keinerlei Kontakt oder Begründung von politischer Seite an den Verein. Das Gesprächsklima ist weiterhin stark unterkühlt. Zwar verfügt die Askö Oedt aktuell nicht über einen regionalligatauglichen Sportplatz. Die Adaptierungen wären jedoch von sehr geringem Ausmaß und könnten auch ohne behördliche Genehmigungen realisiert werden. Eine Tribüne ist in den Regionalliga-Statuten nicht einmal zwingend vorgesehen. Vielleicht auch deshalb, weil eine solche Sitzgelegenheit eigentlich für fast jeden der insgesamt rund 350 OÖ-Unterhaus-Vereine selbstverständlich ist. Nur in Oedt ist das bekanntlich nicht realisierbar.

Oedt muss nicht aufsteigen: Am Ende wird der Verein selbst entscheiden, ob es sinnvoll ist, den Aufstieg in die Regionalliga zu wagen. Sollte Oedt nicht aufsteigen wollen, müsste man nur die notwendigen Mini-Adaptierungen nicht vornehmen. Der Verein dürfte dann auch im Falle eines Meistertitels in der OÖ-Liga bleiben und müsste nicht absteigen. Noch gibt es im Verein keine Entscheidung darüber, wie es im Fall der Fälle weitergeht. Das erhöht die Chancen der Oedter Konkurrenten, eventuell auch als Zweiter in die Regionalliga aufsteigen zu dürfen.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema