Auch Vertrauen zahlt sich in der OÖ-Liga aus

LINZ. Bei mehreren Spielen ohne Sieg flattern bei vielen Vereinen bereits die Nerven. Oft ist im schnelllebigen Fußball-Geschäft ein Trainerwechsel die logische Konsequenz.

Weißkirchens Freudenthaler (re.) und Co. besiegten Leader Oedt. (Lui) Bild: Foto Lui

Zwei OÖ-Liga-Klub beweisen aber, dass sich auch Vertrauen in ihre Coaches auszahlt: Edelweiß Linz war vor dem 1:0 gegen Bad Ischl sechs Spiele sieglos – an eine überhastete Horuck-Aktion auf der Trainerbank dachten die Linzer aber nie. "Oft spielen einfach mehrere Faktoren zusammen, wenn es einmal ein paar Partien nicht läuft", sagt Edelweiß-Sportchef Didi Mirnegg. Acht Jahre durchgehend ist Christian Stumpf bereits Edelweiß-Trainer – in Zeiten wie diesen ist der ehemalige ÖFB-Teamspieler fast schon ein Unikat. Alleine in dieser Saison gab es in der höchsten Liga des Bundeslandes schon drei Trainerwechsel.

Weißkirchen bezwingt Leader

In den jüngsten sechs Spielen holte Weißkirchen 14 Punkte – das 2:0 am Samstag bei Tabellenführer Oedt war die Draufgabe. Zu Meisterschaftsbeginn lief es aber gar nicht rund: Vor der Siegesserie war der jetzige Tabellensiebente mit mageren sechs Punkten aus acht Runden lediglich auf Platz 13. Trotz des schwachen Starts hielten die Zebras an Trainer Alfred Olzinger fest, schafften mit ihm den Turnaround. "Wir haben auch in den ersten Runden nie daran gedacht, standen immer voll hinter ihm", sagt Weißkirchen-Sektionsleiter Fritz Pflug.

Dass ein neuer Mann in der Coaching-Zone nicht immer einen "Trainer-Effekt" bringt, beweist St. Marienkirchen: Jürgen Aschauer musste mit neun Punkten aus neun Runden gehen. Nachfolger Andreas Luksch holte in fünf Partien noch keinen einzigen Zähler, verlor auch das Keller-Duell in Andorf 0:1 – ist neuer Letzter. Auch, weil Perg mit Neo-Coach Willi Wahlmüller im Vormarsch ist: Mit dem 5:1 in Micheldorf sind die Mühlviertler seit fünf Begegnungen ungeschlagen.

