Askö Oedt bleibt dank Vujanovic Erster

Auf Radovan Vujanovic ist Verlass. Der Stürmer rettete dem Titelfavoriten Askö Oedt im Schlager beim FC Wels vor 400 Zuschauern mit seinen späten Saisontoren 20 und 21 (72., 79.) den 2:1-Sieg und die Tabellenführung in der Fußball-Oberösterreich-Liga. Dem Klub von Mäzen Franz Grad bleibt aber Wallern (3:2 gegen Weißkirchen) auf den Fersen.

"Ich wollte es mir selber beweisen", sagt Perg-Coach Willi Wahlmüller vor dem heutigen Spiel (15.30 Uhr) gegen WSC/Hertha Wels. Mit keinem einzigen Punkt auf dem Konto hatte der 51-Jährige die Mühlviertler im September des Vorjahres an vorletzter Stelle übernommen – in den darauffolgenden zwölf Partien wurden unter seiner Regie 20 Zähler eingefahren. "Für mich ist Perg auch eine Art Selbstbestätigungs-Therapie. Ich habe die Burschen in einer schwierigen Situation aufrichten können. Das war etwas, was mir mein vorheriger Verein nicht zugetraut hat."

Das Aus beim FC Blau-Weiß Linz hat Wahlmüller nach einjährigen Auszeit, in der er seinen Akku wieder aufladen konnte, verarbeitet – jetzt gilt seine volle Konzentration Perg: Mit dem Zehnten ist er bereits acht Spiele ungeschlagen. Die Erfolgsserie soll auch gegen die starke Hertha weitergehen. Die Begegnung ist für Wahlmüller eine ganz besondere: Beim Klub aus der Messestadt ist sein Bruder Stefan Co-Trainer. Früher saßen die beiden – sowohl bei Blau-Weiß als auch bei St. Florian – immer auf derselben Trainerbank. Heute sind sie erstmals Gegner.

In der Regionalliga Mitte gewann die UVB Vöcklamarkt das OÖ-Derby gegen Gurten 4:1 (1:1). Vor 723 Fans avancierte Lukas Leitner mit drei Volltreffern (2., 71., 93.) zum Matchwinner. Im turbulenten Finish sah Simon Schnaitter auf Seiten der Innviertler Gelb/Rot (89.).

