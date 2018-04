April, April! So lustig sind die OÖ-Ligisten

OEDT. Egal ob Fusion der Welser Vereine oder Oedts Transfer-Kracher mit Roman Wallner.

Reiter mit Wallner Bild: Askö Oedt/Facebook

Sie hatten am Wochenende die Lacher auf ihrer Seite: Zwei OÖ-Ligisten bewiesen am 1. April Humor, ließen einige in die Scherz-Falle laufen. "Da haben wohl einige den Blick auf den Kalender vergessen", stand auf der Facebook-Seite des FC Wels geschrieben, nachdem der Klub Stunden zuvor eine Fusion mit dem Lokal-Rivalen WSC/Hertha verkündet hatte.

Einige freuten sich bereits über einen Welser Großverein. "Da muss ich sie enttäuschen, wir wollen in der kommenden Saison eigenständig den Aufstieg schaffen", sagt FC-Wels-Obmann Juan Bohensky. "Wir haben dasselbe Ziel", erklärt WSC/Hertha-Sportchef Andreas Steininger. Während sein Team nach dem 5:0 gegen Bad Ischl an Oedt dranbleibt, wuchs der Rückstand des FC Wels nach dem 1:1 in Grieskirchen bereits auf neun Punkte an.

Oedt "verpflichtet" Wallner

Der Spitzenreiter der OÖ-Liga war beim 4:0 gegen Andorf nicht nur auf dem Fußballplatz in guter Laune – der Tabellenführer präsentierte sich auch außerhalb des grünen Rasens als Scherzkaiser. Der Verein zündete eine Transferbombe, Sportchef Stefan Reiter zeigte sich auf einem Bild mit Ex-Teamspieler Roman Wallner, der einen Oedt-Schal trug. Bitter nur: Auch dieser Wechsel fällt in die Rubrik "Reingefallen". Mit 200 Kommentaren und fast 300 "Gefällt mir"-Angaben war der Aprilscherz aber immerhin für die Reichweite des Klubs ein echter Erfolg. Und vielleicht wird es ja in der Sommerpause etwas mit dem Transfer – im Falles eines Aufstiegs in die Regionalliga könnte es in Oedt nämlich einen Umbruch geben. Zehn neue Spieler sollen kommen.

