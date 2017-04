Anhänger stimmten fleißig ab: 15 neue Trikots für Ernsthofens Bambini

ERNSTHOFEN. Der Verein aus der 1. Klasse Ost siegte beim Nachwuchs-Gewinnspiel "Immer ein Leiberl"

Sparkasse-OÖ-Filialleiter Josef Kargl überreichte in Ernsthofen die neuen Trikots und einen Matchball. Bild: Mewa

Der SC Ernsthofen kann auf eine feine Nachwuchsabteilung mit mehr als 70 Kindern bauen. Trotzdem kämpft der Klub aus der 1. Klasse Ost mit einem großen Problem: Bei den ganz Kleinen ist der Verein zwar sehr gut aufgestellt – aufgrund geburtenschwacher Jahrgänge kann Ernsthofen aber nur bis zur U14 Mannschaften stellen. „Wir bräuchten noch eine Jugendmannschaft als Übergang zum Erwachsenenbereich. Leider haben wir da gerade ein Loch“, sagt Nachwuchsleiter Christian Waldburger.

Damit so etwas nicht noch einmal passiert, mobilisiert der Verein vor allem im Unterbau – und ist mit diversen Aktionen auch in den Schulen am Ball. Für die jüngsten Talente, die U7-Mannschaft, haben sich Fans, Spieler und Funktionäre in der Vorwoche besonders ins Zeug gelegt: Beim Nachwuchs-Gewinnspiel „Immer ein Leiberl“ von OÖNachrichten, Sparkasse OÖ und ERIMA sicherte sich Ernsthofen mit dem Voting-Erfolg 15 neue Trikots und einen Matchball für seine Bambini.

uch in der nahen Zukunft will man sich nicht ausruhen: Zuerst soll die Kampfmannschaft den Klassenerhalt schaffen – außerdem liegt ein Tribünen-Neubau als ambitioniertes Projekt in der Ernsthofener Schublade.

