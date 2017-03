Andreas Hofmann in doppelter Mission

OÖ-Liga: Der 42-Jährige ist nicht nur Sportchef bei Liga-Krösus Oedt, sondern arbeitet hauptberuflich auch als Marketingleiter des Oö. Fußballverbands

Andreas Hofmann hat mit Oedt noch viel vor. Bild: Foto Lui

LINZ. Am Wochenende beobachtet Andreas Hofmann – wie am Samstag beim 3:3 gegen WSC/Hertha Wels – das sportliche Treiben bei OÖ-Liga-Krösus Oedt, während der Woche sitzt er am Schreibtisch und arbeitet hauptberuflich als Marketingleiter des Oö. Fußballverbands. Im OÖN-Interview spricht der 42-Jährige über den kuriosen Spagat und die Ziele mit Klub Oedt.

OÖNachrichten: Hauptberuflich beim Verband und nebenbei tätig bei einem Amateurverein – lässt sich dieser Spagat überhaupt verbinden?

Ja. Ein absolutes Credo beim Verband ist es, dass die Mitarbeiter das Vereinsleben kennen sollen. Aber ich verstehe schon die Frage. Am schwierigsten ist die Konstellation aber für mich. Man überlegt sich doppelt und dreifach, wie man mit gewissen Informationen umgeht. Eines können Sie mir glauben: Bevor ich bei Oedt Infos weitergebe, informiere ich die anderen Teams in der Liga.

Trotzdem: Was geht vor?

Natürlich der Arbeitsplatz – und das ist der Fußballverband. Es gibt auch keinen Termin mit Oedt, den ich in der Geschäftsstelle abhalte.

Oft kommt es aber unausweichlich zu Überschneidungen. Nehmen wir die aktuelle Stammspielerregelung als Beispiel. Dazu müssten Sie eigentlich zwei Meinungen haben, oder?

Ich bin bei den Vorstandssitzungen des Verbands dabei, trage diese Entscheidungen alle mit. Durch meine Tätigkeit bei einem Verein wie Oedt, kenne ich aber auch die zweite Seite der Medaille, spreche diese Probleme intern an und finde jetzt auch mehr Gehör dafür. Nicht nur in Oedt gibt es dahingehend Probleme: Heute gibt es ja kaum noch Vereinszugehörigkeit. Außer bei bodenständigen Vereinen in unteren Klassen. Ab der Landesliga kämpft aber fast jeder Verein mit dieser Regelung. Gerade bei der Stammspieler-Regelung ist Oedt aber ein schlechtes Beispiel. Weil wir ja sowieso alles niederkaufen ...

Ist diese Wahrnehmung falsch?

Teilweise schon. Wenn man mit einem Verein wie Oedt von ganz unten in die OÖ-Liga durchmarschiert und Ambitionen hat, kann man nicht mit demselben Personal wie in der 2. Klasse spielen. Viele Stammspieler fallen also schon mal weg, die man extern dazuholen muss.

Ist der Titelkampf in dieser Saison schon entschieden?

Das wird sich Vöcklamarkt nicht mehr nehmen lassen. Unsere Ziele im Frühjahr sind andere: Wir wollen das beste Frühjahrsteam sein und den Landescup gewinnen.

Und nächstes Jahr?

In der nächsten Saison wollen wir Meister werden.

