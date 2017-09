Alle Wege führen zu Kleinmünchen

LINZ. Beim Linzer Bundesligisten kicken einige Kilometer-Königinnen.

Kleinmünchens Zeilinger Bild: Lui

Alle Wege führen nach Kleinmünchen. Das gilt vor allem für die Fußballerinnen des Linzer Bundesligisten Union Kleinmünchen. Jede Woche legen die "Kilometer-Königinnen" enorme Strecken zurück, um am Training oder an einem Spiel teilnehmen zu können. Aktuelle Rekordhalterin der Linzer ist die Salzburgerin Lisa Alzner, die aus Elixhausen bei Salzburg für eine Hin- und Rückfahrt 260 Kilometer abspult. Doch auch zahlreiche weitere Kleinmünchen-Damen sammeln fleißig Punkte für die "Kilometer-Bank". Andrea Gurtner bewältigt die Entfernung Braunau-Linz (240 km), Teresa Knauseder kommt aus Lochen (230 km), Vanessa Hartl aus Altheim (200 km), Susi Meidl reist aus Mondsee (210 km) an, Aurelia Zeilinger aus Reichersberg (180 km) oder Lisa Kolb aus Vöcklabruck (140 km). Selbst Trainer Gerald Reindl fährt hin und retour mehr als 100 Kilometer von Nußbach nach Kleinmünchen. Dreimaliger wöchentlicher Trainingsbesuch sowie aufwendige Auswärtsspiele schrauben den Kilometerstand weiter in die Höhe. Warum man das auf sich nimmt? "Aus Spaß und Freude am Fußball", sagt die Vöcklabruckerin Lisa Kolb.

Am Samstag wurden die Kleinmünchnerinnen für ihr Engagement immerhin mit einem Punkt belohnt: Im Gastspiel bei Sturm Graz konnte ein 1:1 geholt werden.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema