Admiras Torfabrik

LINZ. Die Linzer sind mit 40 Treffern derzeit das torgefährlichste Landesliga-Team.

Admira-Linz-Stürmer Leon Sokrat (links) traf in dieser Saison bereits zehn Mal. Bild: Mewa

40 Mal konnten die Kicker von Admira Linz in der Landesliga Ost bereits über Tore jubeln – sie stellen damit die beste Offensive der Liga. Kurios: Trotzdem findet sich die Nagl-Elf nach dem 2:0 gegen Naarn nur auf Tabellenrang fünf wieder. "Wir sind jetzt nicht drauf aus, möglichst viele Tore zu schießen. Wir wollen unser Spiel durchziehen, und das gelingt derzeit recht gut", sagt Admira-Sektionsleiter Raphael Alic. Großen Anteil am derzeitigen Höhenflug hat sicher Leon Sokrat, der mit zehn Saisontreffern für ein Viertel aller Admira-Tore verantwortlich zeichnet. Alic: "Besonders seine Unbekümmertheit und seine unorthodoxe Spielweise machen es für die Gegner schwierig." Vielleicht hat das damit zu tun, dass der gebürtige Iraker erst spät die Liebe zum Fußball entdeckte, vor seiner Zeit in Österreich in seiner Heimat Basketball-Profi war. Alic unterstreicht aber auch den Teamgedanken: "Die Mannschaft kennt sich, das ist das Entscheidende."

Glücksgriff für Friedburg?

Obwohl erst kurz vor Beginn der Rückrunde verpflichtet, konnte Friedburgs Rumäne Ciprian-Florin Brata bisher mit drei Treffern in ebenso vielen Spielen überzeugen. Bei der 1:3-Niederlage am Samstag gegen SC Marchtrenk war er per Elfmeter zur Stelle, traf zum zwischenzeitlichen Ausgleich. "Er wurde erst am 8. März angemeldet. Das war möglich, weil sein Verein in Rumänien insolvent war", erklärt Friedburg-Präsident Erich Heidinger. Sollte der ehemalige rumänische Nachwuchsteamspieler, der auch schon in der Europa League im Einsatz war, seine Torgefährlichkeit weiter unter Beweis stellen, könnte er zu einem echten Glücksgriff für Friedburg werden.

