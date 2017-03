ATSV Stadl-Paura: Renner folgt Mayrleb – Alles neu?

REGIONALLIGA-FRÜHJAHRSVORSCHAU: Neben Langzeit-Coach Christian Mayrleb verließen auch einige Stützen im Winter den Klub. Der Vorteil von Neo-Trainer Erich Renner: Im Frühjahr absolviert Stadl-Paura zehn Heimspiele.

Stadl-Paura startet runderneuert in das Frühjahr. Bild: rhoermandinger@hotmail.com

Nach dem Durchmarsch von der Landesliga bis in die dritthöchste Spielklasse suchte sich Trainer Christian Mayrleb mit OÖ-Liga-Krösus ASKÖ Oedt eine neue sportliche Herausforderung. Stadl-Paura konnte mit Erich Renner aber schnell einen erfahrenen Mann als neuen Cheftrainer installieren. Der 48-Jährige soll die erfolgreiche Arbeit mit eigenen Ansätzen weiterführen. „Das positive Renommee des Vereins und die guten Gespräche mit Obmann Hans Stöttinger gaben neben dem sportlichen Reiz der dritthöchsten Spielklasse“ für Renner den Ausschlag, beim ATSV zu unterzeichnen.

Die Situation ist aktuell aber nicht einfach: Mit Bojan Mustecic, Sorin Ciobanu, Florin Anitoiu und Robert Pervan verließen gleich vier Spieler den Verein und folgten Christian Mayrleb in Richtung Oedt. Außerdem gab es mit Haris Buvka (Hertha Wels), Goalie Kiyan Golkar (SC Marchtrenk) und Arlind Hamzaj (verliehen nach St. Valentin) drei weitere Abgänge. Kurz vor Transferschluss schaffte mit Kevin Hinterberger sogar ein Spieler den Sprung in die Erste Liga zum Favoritner AC. Im Gegenzug brachte Renner mit den Mittelfeldspielern Ismir Jamakovic sowie Nikola Georgiev und Innenverteidiger Stefan Duvnjak gleich drei Akteure von seinem vorigen Dienstgeber, dem FC Wels, mit. Weiters hofft man mit Muro Fernandez David Xerach von St. Florian und Muja Ramakic von BW Linz sowie LASK-Kooperationsspieler Antonio Djuric die Abgänge mehr als kompensieren zu können.

Nachdem schon in den letzten Runden der Herbstsaison mit vier Punkten aus den letzten fünf Partien ein kleiner Abwärtstrend erkennbar war, wurde nach den vielen Transfers die Vorbereitung nicht leichter. „Der Jänner war durch die Abgänge sehr schwierig“, sagt Erich Renner, der insbesondere auf die körperliche Fitness in der Vorbereitung wert legte, aber mit einigen Testspielen dennoch schon sehr zufrieden war. „Vor allem gegen Seekirchen und den SAK aus der Regionalliga West haben wir gute Spiele gezeigt. Auch gegen Anif war die Leistung in Ordnung, obwohl wir verloren haben“.

Hinzu kamen immer wieder Verletzungssorgen, die aber bis zum Saisonstart noch kleiner werden sollen, so hat am Samstag Dominik Stadlbauer gegen Perg sein Comeback geben können. „Ganz wichtig ist natürlich, dass die Spieler fit sind. Dann kann man den Fokus natürlich darauf legen, eine Mannschaft aufzubauen. Wir müssen da aber vorerst sicher von Spiel zu Spiel schauen“, sagt der ATSV-Coach, der ohne Zielsetzungen vom Verein ins Frühjahr gehen kann.

Seinem Debüt als Stadl-Paura-Cheftrainer fiebert der langjährige FC-Wels-Betreuer bereits entgegen - vom Umfeld ist er jetzt schon angetan: „Die Stimmung in der Mannschaft ist sehr gut, überhaupt geht es hier sehr familiär und ruhig zu.“ Ein Vorteil im Frühjahr: Weil der Klub im Herbst den Rasen im Maximilian-Pagl-Stadion auf Vordermann brachte, bringt die Frühjahrssaison für den aktuellen Tabellenvierten gleich zehn Heimspiele. Das soll auch dem neuen Coach bei der schnellen Eingewöhnung weiterhelfen...

Wunschelf:

Kasprisin; Stadlbauer, Duvnjak, Krachanov, L. Mayer; Hofstätter P., Hofstätter R., Jamakovic, Xerach Muno Fernandez; Petter, Exposito.



OÖN-Prognose:

Der Gedanke an Profi-Fußball in Stadl-Paura ist ungefähr so schnell verflogen, wie er gekommen war. Im Winter wurde der Sparstift angesetzt. Neben Trainer Mayrleb verließen auch zahlreiche Mannschaftsstützen den Verein. Dass die Frühjahrssaison genauso stark verläuft wie der der Herbst-Durchgang - darauf kann man trotz zehn Heimspielen nicht hoffen. Auch der Titel des besten "OÖ-Amateurvereins" wird schwierig zu erreichen sein. Ein gesicherter Mittelfeldplatz wird sich aber ausgehen.



Transfers

Abgänge: Christian Mayrleb (Trainer – ASKÖ Oedt), Mario Verlende (Co-Trainer – ATSV Ladies); Bojan Mustecic, Sorin Ciobanu, Florin Anitoiu, Robert Pervan (alle ASKÖ Oedt), Haris Buvka (WSC Hertha Wels), Arlind Hamzaj (St. Valentin), Kiyan Golkar (SC Marchtrenk), Kevin Hinterberger (Favoritner AC)

Zugänge: Erich Renner (Trainer – FC Wels), Christoph Brummayr (Co-Trainer – SK Bad Wimsbach), Ismir Jamakovic, Stefan Duvnjak, Nikola Georgiev (alle FC Wels), Kevin Koch (SV Oftering), Muro Fernandez David Xerach (St. Florian), Mujo Ramakic (FC Blau-Weiß Linz), Antonio Djuric (Kooperationsspieler LASK)



Testspielergebnisse:



ATSV Stadl-Paura - BW Linz (Erste Liga) 0:7

Oedt (OÖL) - ATSV Stadl-Paura 1:0

ATSV Stadl-Paura - SV sedda Bad Schallerbach (OÖL) 2:5

ATSV Stadl-Paura - SV Seekirchen (RLW) 2:1

SV Gmundner Milch (OÖL) - ATSV Stadl-Paura 3:1

ATSV Stadl-Paura - SAK 1914 (RLW) 7:0

USK Anif (RLW) - ATSV Stadl-Paura 3:1

Amstetten SKU (RLO) - ATSV Stadl-Paura 5:1

DSG Union HABAU Perg (OÖL) - ATSV Stadl-Paura 2:0



Meisterschaftsstart:

Samstag, 11. März, 15 Uhr: Weiz - ATSV Stadl-Paura

1 Kommentar (54) · 05.03.2017 16:59 Uhr von Mark70· 05.03.2017 16:59 Uhr Stadl Paura geht wohl das Geld aus, der zusammen gekaufte Söldnerhaufen sucht sich mit Oedt einen neuen Klub wo sie abzocken können! Antwort schreiben

