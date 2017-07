ATSV Stadl-Paura: Neuerlicher Umbruch im Sommer

REGIONALLIGA-SAISONVORSCHAU: Beim besten OÖ-Team der vergangenen Regionalliga-Saison wurde im Sommer noch einmal der Sparstift angesetzt. Trotzdem wird ein Platz im gesicherten Mittelfeld angestrebt.

Mario Petter bleibt bei Regionalligist Stadl-Paura. Bild: Hörmandinger

Bereits im Winter stand beim ATSV Stadl-Paura ein großer Umbruch an, dennoch konnte der damals neue Trainer Erich Renner eine schlagkräftige Mannschaft formen. Am Ende wurden die Stadlinger bestes heimisches Team in der Regionalliga Mitte und konnten mit Rang vier eine mehr als respektable Platzierung erreichen.

Im Sommer wurde abermals der Sparstift angesetzt. Dementsprechend schwierig war es auch, die Leistungsträger weiter an den Verein zu binden. „Wir freuen uns, dass wir weiter mit Kapitän Stadlbauer und Routinier Jamakovic planen können. Sehr froh sind wir aber auch, dass wir mit Raphael und Pascal Hofstätter zwei sehr junge, talentierte Akteure halten konnten“, ist Coach Renner optimistisch. Sogar Mario Petter, der Torschützenkönig der abgelaufenen Saison, bleibt in Stadl-Paura obwohl er wie berichtet ein Probetraining bei 1860 München absolvierte.

Dennoch gab es 10 Abgänge zu kompensieren: Andreas Michl kehrt ins Gehäuse von Stadl-Paura zurück. Mit Misel Danicic wurde vom FC Wels ein junger Innenverteidiger geholt, der auf eine Einberufung ins serbische U-19 Nationalteam stolz sein darf. Ebenfalls von den Welsern kommt Tommy Schmidl, den es nach über 200 Einsätzen in der OÖ-Liga jetzt in die dritthöchste Spielklasse zieht. Brandaktuell wurde mit Djordje Simikic auch noch ein 23-jähriger Bosnier für die Innenverteidigung verpflichtet.

In Ruhe konnte sich der Klub auf einem dreitägigen Trainingslager in Kärnten auf die kommende Spielzeit vorbereiten. Renner: „Wir waren auf 900 Metern, alles war ruhig und jeder freundlich. Die drei Tage waren eigentlich zu kurz“, resümiert Trainer Erich Renner, der damit eine perfekte Vorbereitung auf den heutigen Cup-Schlager gegen Oedt absolvieren konnte. Nach der Rückkehr der beiden Spanier Adan Ravelo Exposito und David Xerach Muro Fernandez hofft man auf ein besseres Abschneiden, als der 0:3 Testspielniederlage vor zwei Wochen. „Wir sind vielleicht noch nicht so spritzig, aber es sind mehr Spieler dabei wie damals und ich erwarte mir schon etwas“, so der Coach.

Ein neuerlich so starkes Abschneiden wie in der Drittliga-Vorsaison wäre für Renner allerdings eine Sensation: „Speziell Vorwärts Steyr - aber auch andere Vereine aus Oberösterreich - haben viel mehr Budget als wir, aber wir werden wieder das Beste rausholen“. Das Ziel ist mit einem „guten Platz im Mittelfeld“ eher moderat angesetzt.



OÖN-Prognose:

Ein Platz im gesicherten Mittelfeld ist realistisch. Trifft Torjäger Mario Petter auch in dieser Saison wieder nach Belieben, ist auch mehr möglich.



Transfers:

Zugänge: Andreas Michl (Hertha Wels), Tommy Schmidl (FC Wels), Misel Danisic (FC Wels), Niklas Kölbl (SPG Pasching/LASK), Jakob Promberger (SK Strobl), Agron Daka (Waizenkirchen), Djordje Simikic (Bosnien)

Abgänge: Jaroslav Kasprisin (SV Horn), Lukas Mayer (FC Wels), Danilo Duvnjak (Hertha Wels), Matthias Felber (USK Anif), Hristo Krachanov (SC Marchtrenk), Simon Winkler (Weißkirchen), Christoph Hautzinger (Gunskirchen), Emrah Krizevac, Antonio Duric, Stefan Duvnjak



Die Wunschelf:

Michl; Stadlbauer, Simikic, Danicic, Kölbl; Raphael Hofstätter, Pascal Hofstätter, Jamakovic, T. Schmidl; Petter, Exposito.



Testspiele:

ATSV Stadl-Paura - ASKÖ Oedt (OÖL) 0:3

FC Blau Weiss Linz (Erste Liga) - ATSV Stadl-Paura 3:1

SK Treibach - ATSV Stadl-Paura 1:3



Meisterschaftsstart:

Freitag, 21. Juli, 19 Uhr: Deutschlandsberg - ATSV Stadl-Paura

