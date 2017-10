79 Absagen: Gestern stand das OÖ-Unterhaus still

LINZ. Witterungsbedingt: Spielbetriebskommission entschied in Absprache mit Referees.

Gestern wurde ein Ruhetag auf Oberösterreichs Plätzen eingelegt. Bild: Moser

Am Ende konnte sich niemand erinnern, wann genau eine solche Entscheidung zuletzt getroffen wurde. Es dürfte auf jeden Fall mehr als 20 Jahre her sein, dass ein gesamter Spieltag im OÖ-Unterhaus abgesagt wurde. Das betraf am ges-trigen Sonntag nicht nur die 79 Kampfmannschaftsspiele, sondern auch alle Partien im Nachwuchsbereich. Getroffen wurde die Entscheidung wegen des Sturmtiefs "Herwart" von der Spielbetriebskommission unter der Leitung von Vizepräsident Herbert Buchroithner in Absprache mit den Referees.

"Bei besonderen Anlässen wie Schlechtwetter kann der Verband vorwirkend eingreifen und einen ganzen Spieltag absagen. Wir mussten uns kurzfristig damit beschäftigen und hoffen, im Sinne der Vereine die richtige Entscheidung getroffen zu haben", erklärt Verbandsdirektor Raphael Koch.

Saison geht in Verlängerung

Vor allem die Angst vor Problemen bei der Anreise führte am Ende zu der kollektiven Entscheidung. Wie geht es jetzt weiter? Als Ersatztermine stehen die beiden Wochenenden nach dem Ende der Herbstmeisterschaft (18/19. und 25./26. November) zur Verfügung. Unter der Woche können Spiele nur dann ausgetragen werden, wenn sich beide Vereine auf einen Termin einigen. Das gilt auch für die OÖ-Liga, bei der es während der am Sonntag begonnenen Winterzeit keinen Pflicht-Ersatztermin am Dienstag mehr gibt. Am Allerheiligen-Feiertag dürfen keine Nachtragspartien angesetzt werden.

