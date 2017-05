67 Kicker: Gurten mit Luxuskader

LINZ. Der Innviertler Drittligist baut als einziger eigenständiger Unterhaus-Klub auf drei Kampfmannschaften.

Gurtens Kicker um Florian Hirsch konnten beim 2:0 gegen Pasching/LASK jubeln. Bild: Furtner

Beim Blick auf den Trainingsplatz von Regionalligist Gurten geraten andere Unterhaus-Vereine ins Schwärmen: Mehr als 50 Kicker tummeln sich pro Training auf dem grünen Rasen bei den Innviertlern. Der Grund: Gurten stellt ganze drei Mannschaften im Erwachsenenbereich. Neben der Regionalligamannschaft gibt es das 1b-Team in der 1. Klasse Süd-West sowie zusätzlich eine Reservemannschaft.

Damit ist Gurten im ganzen OÖ-Unterhaus der einzige eigenständige Klub, der das schafft. "Wir hatten so viele junge Burschen, die wir sonst verloren hätten. Wir wollten, dass sie dem Verein erhalten bleiben", sagt Sportchef Franz Reisegger. Somit ist an einem Trainingstag des Drittligisten oft Großkampftag: "Weil alle drei Mannschaften an gewissen Tagen gleichzeitig trainieren, kann es schon vorkommen, dass auf einmal 50 Kicker dastehen. Dann muss eben die Erste auf das Hauptfeld ausweichen." Kein Wunder, wenn insgesamt 67 Fußballer in den drei Mannschaftskadern spielberechtigt sind. Personalnot kennt der Klub nur vom Hörensagen.

Drei Siege am Wochenende

Dass ein Verein aus einer 1164-Einwohner-Gemeinde drei Mannschaften stellt, ist nicht nur beachtlich – es bedarf auch starker Organisation. Reisegger: "Damit fällt natürlich die dreifache Arbeit eines Spielbetriebs an."

So baut der Klub alleine im Erwachsenenbereich auf insgesamt sechs Trainer, Fahrtkosten oder das Waschen der Dressen bedeuten zusätzlichen finanziellen Mehraufwand. Umso stolzer macht die Vereins-Funktionäre ein Wochenende wie das vergangene: Regionalligist Gurten gewann das OÖ-Derby bei Pasching/LASK 2:0, die 1b-Mannschaft liegt nach dem 9:0 gegen Hochburg-Ach als Tabellenführer weiterhin auf Aufstiegskurs in der 1. Klasse Süd-West und die Reservemannschaft fuhr ebenfalls einen 3:1-Erfolg ein. Neun Punkte an einem Wochenende – das kann sich sehen lassen.

