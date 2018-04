48 Spiele nach Prügel-Attacke

KIRCHDORF. In der 2. Klasse Südost spielten sich in Kirchdorf unfassbare Szenen ab.

Einem Unterhauskicker brannten bei der Partie zwischen Kirchdorf und Grünau die Sicherungen durch. Bild: Lui

Ein Nachspiel hatte der 3:0-Erfolg der Askö Kirchdorf über Grünau. Nach einer Prügel-Attacke wurde Kirchdorfs Mile Alicic mit der Höchststrafe von 48 Spielen gesperrt. Nach 25 Minuten eskalierte die Begegnung. Der Schiedsrichter übersah ein Foul, worauf Grünau-Spieler Christian Wieser intervenierte. Beim Kirchdorfer Mile Alicic brannten danach offenbar die Sicherungen durch. Er warf Wieser zu Boden und versetzte ihm einen Tritt gegen den Hinterkopf. Als Grünaus Kapitän Daniel Strassmair beim Referee reklamierte, wurde er ebenfalls zu Boden gestoßen. "Im Weggehen hat er ihm mit offener Sohle einen Tritt gegen den Halsbereich verpasst", war Grünau-Sektionsleiter Thomas Groschl fassungslos.

Der Kirchdorfer, der natürlich sofort vom Platz gestellt wurde, war aber auch danach kaum zu beruhigen. "Er hat immer wieder hereingeschrien und provoziert, was sogar den eigenen Fans zu viel war", erklärt Groschl weiter. Beide Spieler mussten ins Krankenhaus transportiert werden, Kapitän Strassmair sogar eine Nacht stationär verbringen. "Er ist immer noch im Krankenstand, hat ein Schädel-Hirn-Trauma und eine Kehlkopfprellung erlitten. Er hat mir gesagt, es fühlte sich an wie nach einem Autounfall, alles hat weh getan", bestätigt Grünaus Sektionsleiter. "Normalerweise hätte das Spiel abgebrochen gehört", so Groschl.

Der OÖ-Fußballverband hat bereits reagiert und Mile Alicic für 48 Spiele gesperrt. Aber auch die Kirchdorfer reagierten sofort: "Der Spieler wurde von uns suspendiert, wird mit Sicherheit nie wieder für unseren Verein spielen", erklärt Sektionsleiter Christian Mauerböck, der von der Aktion seines Spielers überrascht war. "Er ist ganz einfach ausgezuckt, ich hätte mir das von ihm nie erwartet." Die Causa hat aber vermutlich noch ein gerichtliches Nachspiel. Alicic wurde nach Befragung des Schiedsrichter-Beobachters von der Polizei mit auf den Posten genommen. Eine Strafanzeige wurde an die Staatsanwaltschaft weitergeleitet. Die Angelegenheit könnte vor Gericht enden.

