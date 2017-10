4:2 – Vorwärts rückt näher

STEYR. Lange tat sich Vorwärts Steyr beim gestrigen 4:2-Erfolg im OÖ-Derby in der Fußball-Regionalliga gegen St. Florian schwer.

Das Schlusslicht war nach zwei Minuten durch Bytyci sogar in Führung gegangen – aber Efendioglu mit zwei Treffern sowie Halbartschlager und Martinovic ließen das Scheiblehner-Team schlussendlich jubeln. Mit dem vollen Erfolg verkürzte der Traditionsverein den Rückstand auf den Relegationsplatz auf einen Punkt. Auch der Zweite, die Sturm-Graz-Amateure, ist nur noch zwei Zähler entfernt.

Mit einem echten Cup-Schreck bekommt es morgen (14 Uhr) Vöcklamarkt zu tun: St. Pölten, Kapfenberg und am Mittwoch Wacker Innsbruck – dieses Profi-Trio hat Austria Klagenfurt in der laufenden ÖFB-Cup-Saison bereits aus dem Bewerb geworfen. "Sie haben eine breite Brust. Aber vielleicht unterschätzen sie uns jetzt ein bisschen", sagt Vöcklamarkt-Trainer Jürgen Schatas, der bis auf den gesperrten Holzinger erstmals alle Spieler an Bord hat.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema