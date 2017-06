3:0 – Mondsee in der Landesliga

MONDSEE. Während Gegner Bad Goisern zum dritten Mal in Serie absteigen muss.

Mondsee machte das Meisterstück in der Bezirksliga Süd perfekt. Bild: (Hörm)

800 Zuschauer ließen sich das Mondseer Meisterstück im "OÖN-Spiel der Woche" – 3:0 gegen Bad Goisern – nicht entgehen. Eine Viertelstunde vor dem Ende machten die Hausherren den Titel perfekt: Lukas Wechsler traf zur Führung (75.), Michael Rathberger erledigte mit zwei weiteren Treffern die Draufgabe zum letztlich klaren Erfolg.

Mondsee steigt damit als Meister in die Landesliga auf, während die Goiserer weiter nach unten durchgereicht werden und nächste Saison in der 1. Klasse antreten müssen. Binnen drei Jahren fiel man von der OÖLiga bis in die 1. Klasse.

Erste Personalentscheidungen gibt es beim Aufsteiger bereits: "Unser Spielmacher Michael Rathberger hört leider auf, für ihn wird Michael Eberl aus Vöcklamarkt zu uns stoßen. Ein, zwei Neuzugänge wird es noch geben, damit wir breiter aufgestellt sind",sagt Sektionsleiter Franz Loibichler.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema