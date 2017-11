3:0 - Vorwärts kletterte auf Platz zwei

WOLFSBERG. Yusuf Efendioglu erzielte gegen die WAC-Amateure alle drei Treffer für Steyr

Es war der Spieltag von Vorwärts Steyr in der Fußball-Regionalliga: Das Team von Trainer Gerald Scheiblehner glänzte mit einem 3:0-Auswärtserfolg bei den WAC-Amateuren und kletterte damit zum ersten Mal in dieser Saison auf den zweiten Platz, der am Ende den direkten Aufstieg bedeutet.

Vorwärts profitierte von den Umfallern der Konkurrenten: Die Sturm-Graz-Amateure (0:2 in Deutschlandsberg) und Gleisdorf (2:2 gegen Allerheiligen) ließen Punkte liegen. Auch Spitzenreiter Lafnitz ist nach dem 2:2 in Klagenfurt nur noch vier Punkte voraus.

Zwei Standardsituationen brachten Vöcklamarkt gegen Weiz auf die Siegerstraße: Zuerst hatte Alexander Fröschl mit einem direkten Freistoß (56.) ausgeglichen, im Finish traf der 25-Jährige per Elfmeter zum 2:1-Sieg (90.). St. Florian punktete beim 0:0 gegen die LASK Juniors im zweiten Heimspiel hintereinander.

Welche Serie wird verlängert?

Die vorletzte Runde der OÖ-Liga-Herbstsaison steht heute ganz im Zeichen der Serien: Der FC Wels stellt in der höchsten Liga des Bundeslandes das formstärkste Team, hat seit sechs Spielen nicht mehr verloren. Heute geht es für die Kablar-Mannschaft zum heimstarken SV Gmunden: Die Brandstätter-Elf ist in der SEP-Arena noch ungeschlagen. (rawa)

