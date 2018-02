1000 neue Sitzschalen im Vorwärtsstadion

STEYR. Mehr Komfort In der Life Radio Arena in Steyr: In der Winterpause wurden 1000 zusätzliche Schalensitze montiert.

In der Life Radio Arena in Steyr sind 1000 zusätzliche Schalensitze montiert worden. Bild: SK Vorwärts Steyr

1117 Zuschauer sind im Herbst 2017 durchschnittlich zu den Liga-Heimspielen von Regionalligist Vorwärts Steyr in die Life Radio Arena gekommen. Neben attraktiven und erfolgreichen Spielen will der SKV den Fans an der Volksstraße im Frühjahr auch mehr Komfort bieten. Deshalb ist nun die gesamte Westtribüne mit 1000 neuen Sitzschalen ausgestattet worden. Neu ab dem Frühjahr 2018 ist der auch der Raiffeisen Fan Corner im nördlichen Teil der Westtribüne (Sektor D) mit rund 450 Plätzen.



Generalprobe gegen Austria Amateure



Die Frühjahrsmeisterschaft startet für das Team von Trainer Gerald Scheiblehner am 9. März mit dem Auswärtsspiel gegen OÖ-Rivale Vöcklamarkt. Den letzten Härtetest bestreiten die Rot-Weißen am Freitag, 2. März, in der Life Radio Arena gegen die Amateure von Austria Wien. Anstoß ist um 18.30 Uhr.

