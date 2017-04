1. Klasse mitte-west 0:13: "Spieler bezahlt, um nicht zu spielen"

MEGGENHOFEN. ESV Wels kommt nicht aus den Schlagzeilen

Jürgen Huber (re.). Bild: Pressefoto Scharinger / Daniel Scharinger

Das nächste traurige Kapitel rund um den ESV Wels gab es gestern beim 0:13 (0:5) in Meggenhofen. Nachdem man in der Vorwoche gar nicht gespielt hatte, traten die Welser diesmal mit einer Rumpfelf, nur zwei Ersatzspielern und ohne gelernten Torhüter an. Ein aufgestellter Spieler dürfte zudem nicht spielberechtigt gewesen sein, weil die Freigabe fehlte. Während der Partie wurde die Torhüter-Position mehrmals unter den Spielern gewechselt. Am Ende verletzte sich auch noch ein Spieler schwer – und so musste man die Partie mit zehn Akteuren zu Ende spielen.

Trainer Jürgen Huber. "Ich kann jenen Spielern, die dabei waren, keinen Vorwurf machen. Uns kommen immer mehr Spieler abhanden. Ich gehe auch davon aus, dass sie bezahlt werden, um nur ja nicht mehr für uns zu spielen."

Den Trainer würde es nicht überraschen, wenn in den nächsten Tagen etwas passieren würde. "In der Wirtschaft würde man von einer kalten Übernahme sprechen. Es wird im Hintergrund versucht, uns beim Verband aus der Wertung zu nehmen, und dann später unter neuer Führung munter weiterzuspielen ..." Das letzte Kapitel ist beim ESV Wels also noch nicht geschrieben. (haba)

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden

Neuen Kommentar schreiben

Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kommentieren.

Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich.



Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich. mehr » Bitte ergänzen Sie Ihre Daten, um diesen Artikel zu kommentieren.

Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich.



Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich. mehr » Bitte bestätigen Sie Ihre Handynummer Es wurde bereits ein Code an Ihr Handy gesendet Bei der Verarbeitung des Codes ist ein Fehler aufgetreten.

Bitte versuchen Sie den Code in einigen Mintuen nochmals einzugeben. Bitte geben Sie den Bestätigungscode ein, um Ihre Handynummer zu bestätigen. SMS-Code: Falls Sie noch keine Bestätigungs SMS erhalten haben: Beim Versenden des Bestätigungscodes ist möglicherweise Fehler aufgetreten.



Bitte warten Sie einige Minuten und versuchen Sie es später nocheinmal.





Betreff / Kommentartitel Kommentartext:

Sie dürfen noch Zeichen als Text schreiben

Bitte beachten Sie die Forumsregeln

Für registrierte Nutzer Für nicht registrierte Nutzer

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar abzuschicken.



Benutzername: Passwort: Passwort vergessen »

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar abzuschicken.

Registrieren Sie sich kostenlos, um Ihren Kommentar abzuschicken.

Als Autor des Kommentars scheint Ihr gewünschter Benutzername auf.



Um sich registrieren zu können müssen Sie uns mindestens einen Benutzernamen, ein Passwort, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Handynummer mitteilen.

Gewünschter Benutzername Gewünschtes Passwort Wiederholung Passwort E-Mail Anrede Frau Herr Vorname Nachname OÖNcard / Kundennummer (optional) Vorname: Nachname: Handynummer /

Sicherheitsfrage

Wie viel ist 10 x 2?



Registrieren Sie sich kostenlos, um Ihren Kommentar abzuschicken.Als Autor des Kommentars scheint Ihr gewünschter Benutzername auf.Um sich registrieren zu können müssen Sie uns mindestens einen Benutzernamen, ein Passwort, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Handynummer mitteilen.



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema