0:3 statt 3:0 wegen Wechsel-Fehler

STEYR. Amateure Steyr zu lange ohne U22-Spieler.

Bad Hall weiter makellos Bild: Moser

Dieser Wechsel könnte Amateure Steyr in der 1. Klasse Ost den Aufstieg kosten. Was war passiert? Beim Nachtragsspiel am vergangenen Mittwoch in Molln fuhr der Titelfavorit zwar einen klaren Auswärtssieg ein – aus dem 3:0 könnte jetzt aber ein 0:3 werden.

Der Grund: Dem Klub unterlief ein folgenschwerer Wechsel-Fehler. Mit Nedim Ibisevic stand zwar ein geforderter U22-Spieler in der Startelf, der Youngster wurde aber bereits nach vier Minuten durch Ex-Vorwärts-Kicker Safak Ileli ersetzt. Das Regulativ schreibt jedoch vor: Zwei U22-Spieler müssen auf dem Spielbericht stehen, einer davon in der Startelf – und dieser eine darf in den ersten 45 Minuten auch nur durch einen anderen U22-Spieler ersetzt werden. Das ist nicht passiert. Molln hat bereits Protest gegen das Ergebnis eingelegt. Am Wochenende gab es den nächsten Dämpfer: Das Team von Trainer Rudolf Lang verlor 2:4 gegen Leader Bad Hall. (rawa)

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema