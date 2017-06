Transfer-Kracher: Ex-Teamspieler zur SV Ried

RIED. Fußball-Bundesliga-Absteiger SV Guntamatic Ried treibt die Mission "Sofortiger Wiederaufstieg" voran. Die Innviertler gaben drei weitere Neuzugänge bekannt. Einer davon ist kein Geringerer als ein ehemaliger ÖFB-Nationalspieler.

Marko Stankovic, dessen Vertrag beim SK Sturm Graz ausgelaufen ist, kommt ablösfrei ins Innviertel. Der 31-jährige Mittelfeldspieler freut sich auf die Herausforderung: „Es ist für mich eine extrem spannende Aufgabe, die SV Guntamatic Ried wieder dorthin zu führen, wo sie hingehört: in die Bundesliga. Ich will meine Erfahrung in die junge Mannschaft einbringen und meinen Anteil dazu beitragen, dass die SV Ried nächste Saison über den Wiederaufstieg jubeln kann“, betont Stankovic, der 18 Mal für Österreichs U21-Nationalteam gespielt hat und sogar ein A-Ländermatch zu Buche stehen hat. Das war am 19. November 2008 unter Karel Brückner. Marko durfte damals 19 Minuten beim 2:4 gegen die Türkei mitwirken.

„Marko Stankovic kenne ich noch aus meiner aktiven Zeit. Wir haben zusammen in den Jugend-Nationalmannschaften gespielt", sagt SV-Ried-Manager Fränky Schiemer über jenen Mann, der für zwei Jahre bei den "Wikingern" unterschrieben hat. "Ich bin überzeugt, dass er uns mit seiner Erfahrung und seiner Qualität eine große Hilfe sein wird."

Ebenfalls bis 2019 gebunden ist Ilkay Durmus, der zuletzt für Austria Lustenau kickte. "Ein kompletter Spieler. Sehr aggressiv, technisch versiert und schnell", beschreibt Schiemer den gebürtigen Stuttgarter. Der 23-jährige Mittelfeldmann spielte in der Vergangenheit für deutsche und türkische Nachwuchsnationalmannschaften (U17 bis U20).

"Der nächste große Schritt in meinem Leben"

Der Dritte im Bunde ist Thomas Mayer, der für zwei Saisonen von Red Bull Salzburg ausgeliehen wurde. In der vergangenen Saison überzeugte der 21-jährige Vöcklabrucker, der im Mittelfeld zu Hause ist, im LASK-Trikot. "Er hat beim LASK sehr gute Spiele gezeigt. Er ist jung und dynamisch und hat eine Unbekümmertheit, die wir brauchen", sagt Schiemer. Und wie sieht Mayer seinen Wechsel? „Das ist der nächste große Schritt in meinem Leben. Ich sehe die SV Guntamatic Ried jetzt als den besten Verein für mich, um mich weiterzuentwickeln. Ich habe in den Verein und den Trainer am meisten Vertrauen. Es wird der Fußball gespielt, der mir gefällt. Alles ist auch sehr familiär hier in Ried."

