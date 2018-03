Wieder zurück bei der SV Ried: Innenverteidiger Thomas Reifeltshammer Bild: GEPA Sport Fußball Thomas Reifeltshammer: "Wir müssen jetzt endlich Ergebnisse abliefern!" RIED. Der SVR-Innenverteidiger und Kapitän Thomas Gebauer stellten sich enttäuschten Fans. Von Thomas Streif, 20. März 2018 - 00:04 Uhr

Von den Ergebnissen her läuft in diesem Jahr bei der SV Guntamatic Ried noch recht wenig zusammen, die Mission Wiederaufstieg könnte ein Zitterspiel bis zum Saisonschluss werden. Es gibt aber auch positive Nachrichten bei der SV Ried.

Innenverteidiger Thomas Reifeltshammer stand gegen Blau-Weiß Linz und Innsbruck jeweils 90 Minuten auf dem Feld. Eine hartnäckige Schambeinentzündung zwang den gebürtigen Rieder von August 2017 weg zu einer langen Pause.

Beim OÖ-Derby gegen Blau-Weiß Linz erzielte der 29-Jährige, der seit 2009 für die Kampfmannschaft 228 Pflichtspiele bestritt, sogar die 1:0-Führung. "Ich fühle mich gut und bin froh, endlich wieder auf dem Platz stehen zu können", sagt Reifeltshammer, der sich als Führungsspieler nach der bitteren 1:3-Niederlage gegen Wacker Innsbruck den Fans stellte. "Die Spieler wurden in der Kabine darüber informiert, dass 50 bis 60 Fans warten und mit jemandem von uns sprechen wollen. Thomas Gebauer und ich sind dann rausgegangen, um uns der Situation zu stellen. Die Fans waren uns gegenüber überhaupt nicht aggressiv, sondern sie wollten mit uns reden. Enttäuschung und Verärgerung sind mehr als verständlich. Wäre das nicht der Fall, würde das bedeuten, dass ihnen der Verein nicht am Herzen liegt." Auch Manager Franky Schiemer kam, um mit den Fans der Westtribüne zu reden. "Es muss jedem von uns bewusst sein, dass mit den Durchhalteparolen Schluss sein muss. Wir dürfen nicht in Panik verfallen, aber die Abwärtsspirale ist nicht wegzureden, die Statistik lügt nicht, und die Situation ist ernst", sagt Reifeltshammer im OÖN-Gespräch.

Er sei nach wie vor davon überzeugt, dass die SVR den Aufstieg schaffen kann. Geredet worden sei jetzt aber genug. "Wir müssen den Worten endlich Taten folgen lassen. Wir müssen in den kommenden Spielen Ergebnisse liefern und zeigen, dass wir als Mannschaft diesen Weg gehen. Für den Verein und für unsere Fans."

