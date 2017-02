Stefan Reiters Tage als Ried-Manager gezählt

Die Wahrheit ist das SR und RD einfach nicht miteinander können. Das RD vom Fußball null Ahnung hat ist hiermit bewiesen denn so eine wichtige Entscheidung trifft man nicht im Abstiegskampf. Klar hat sich SR über die Jahre auch abgenutzt und es hat in auch das legendäre Transfer Glück verlassen. Was soll der SVR die ewige On/Off Beziehung mit dem GS bringen. Wann neu dann ganz neu. Meine Herrn Vorstände beim Fußball braucht man Eier und Ahnung beides Fehlanzeige. Eine Woche vor Meisterschaft dieses Fass auf zu machen ist schwer unprofessionell. SR hat vieles über die Jahre richtig gemacht und dadurch die SVR in der Buli gehalten, das wird bleiben. Scheinbar will man das letzte SVR Urgestein auch noch loswerden. Bei der SVR sind mittlerweile die unsympathische Blender am Zug,das macht nachdenklich.