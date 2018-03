SV Ried-Manager Franz Schiemer Bild: GEPA pictures/ Florian Ertl Sport Fußball Schiemer: „Habe unseren Trainer noch nie so selbstkritisch erlebt“ RIED. Lassaad Chabbi bleibt Trainer bei der SV Guntamatic Ried. Laut Manager Franky Schiemer habe man in den vergangenen Tagen viele intensive Gespräche mit allen Beteiligten geführt. Von Thomas Streif, 21. März 2018 - 18:40 Uhr

Die Spekulationen, ob Lassaad Chabbi nach der Länderspielpause gegen Hartberg noch auf der Trainerbank der SV Guntamatic Ried sitzen wird, sind vorbei. „Wir haben in den vergangenen Tagen sehr viele intensive, ehrliche Gespräche mit dem Trainerteam und den Spielern geführt. Auch Finanzvorstand Roland Daxl war bei mehreren Gesprächen dabei“, sagt SVR-Manager Franky Schiemer im OÖN-Gespräch.

Dabei seien auch heikle Themen angesprochen worden. „Es sind viele Dinge, die man wahrscheinlich schon im Herbst ansprechen hätte sollen, beredet worden.“ Vielleicht habe man bei einigen Maßnahmen auch etwas übertrieben, so Schiemer. Unter anderem dürfte der Manager auf die strengen Regeln und Verbote bei der Ernährung anspielen.

Chabbi soll das Team zurück in die Bundesliga führen

Fix ist, dass der zuletzt umstrittene Lassaad Chabbi die Innviertler zurück in die Bundesliga führen soll. „Ich habe unseren Trainer noch nie so selbstkritisch erlebt wie in den vergangenen Tage. Er hat auch seine eigenen Methoden hinterfragt“, so Schiemer. Auch die Kicker hätten in den Einzelgesprächen alle Kritikpunkte ganz offen angesprochen. Mit den Erkenntnissen der Aussprachen gehe man jetzt gestärkt in die entscheidende Saisonphase. Dem Vernehmen dürfte sich die Kritik einiger Spieler unter anderem auf den eher autoritären Führungsstil des Trainers bezogen haben. Aus Spielerkreisen war in den vergangenen Tagen zu hören, dass auch andere Meinungen wieder zulässig sein müssten. Der Zusammenhalt in der Mannschaft sei gegeben, aber möglicherweise habe man zuletzt aufgrund der fehlenden Lockerheit zu verkrampft agiert. Es gelte, an einem Strang zu ziehen, um in die Erfolgsspur zurückzufinden.



Genau deshalb muss Trainer Chabbi in den Tagen bis zum Hartberg-Spiel beweisen, dass er die Mannschaft noch erreicht und dem Team das so wichtige Selbstvertrauen für die entscheidende Saisonphase vermitteln. Die Lage ist angespannt: Es geht bei der SV Ried jetzt nicht mehr um Perfektion, es geht um Effektivität und darum, endlich Spiele zu gewinnen.

"Nicht in Panik geraten"

Die Tage nach der 1:3-Schlappe gegen Innsbruck seien alles andere als angenehm gewesen. „Jeder hat Klartext gesprochen, auch zwischenmenschliche Probleme wurden angesprochen, ich bin sicher, dass uns das weitergebracht hat. Gegen Hartberg müssen wir das aber beweisen“, sagt Schiemer, der sich keine öffentliche Trainerdiskussion aufzwingen lassen will. „Wir haben immer wieder gezeigt, dass wir Qualität haben.“ Man dürfe nicht in Panik verfallen, sondern müsse jetzt endlich einmal über die volle Distanz eine überzeugende Leistung bringen. Wir brauchen einen positiven Lauf und zwar schnell“, sagt Schiemer und fügt hinzu: „Wenn es irgendwie geht, wollen wir die Relegation vermeiden, aber wir müssen den Aufstieg schaffen, egal wie.“ Die öffentliche Kritik an der sportlichen Krise sei für ihn kein Problem. „Das gehört selbstverständlich dazu, das muss man in meiner Position aushalten.“

Nur mit Erfolgen kehrt wieder Ruhe ein

Der Druck auf den selbsternannten Titelfavoriten wird, so viel ist sicher, nicht geringer. Nur mit einem Sieg am Freitag, 30. März, gegen Hartberg wäre die öffentliche Trainerdiskussion – zumindest bis zum Heimspiel vier Tage später gegen Wattens (Dienstag, 3. April) – für kurze Zeit vom Tisch. Denn nur mit Erfolgen kehrt bei der SV Ried wieder etwas Ruhe ein. Ruhe, die man für die Mission Wiederaufstieg in den kommenden zwei Monaten gut brauchen könnte.

