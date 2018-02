Traf bisher noch nicht für die SV Guntamatic Ried: Stürmer Philipp Prosenik Bild: GEPA pictures/ Florian Ertl Sport Fußball Prosenik vor Rückkehr zu Rapid: "Heute wäre guter Zeitpunkt für mein erstes Tor" WIEN / RIED. Die SV Guntamatic Ried gastiert im ÖFB-Cup-Viertelfinale bei Bundesligist Rapid Wien. Von Raphael Watzinger, 28. Februar 2018 - 04:37 Uhr

Schaffen die Kicker der SV Guntamatic Ried heute die ganz große Sensation? Im Viertelfinale des Fußball-ÖFB-Cups muss der Erste-Liga-Tabellenführer heute (20.30 Uhr, live ORF eins) im Allianz Stadion bei Bundesligist Rapid Wien ran. Ein Kicker der Innviertler ist vor dem Pokal-Duell besonders motiviert: Philipp Prosenik wechselte in der Winterpause von den Grün-Weißen nach Ried. Heute will er es in seinem alten Wohnzimmer allen zeigen.

OÖN: Ausgerechnet in Ihrem zweiten Pflichtspiel für die SV Ried geht es gleich zu Ex-Klub Rapid. Wie groß ist die Vorfreude auf das heutige Cup-Duell?

Prosenik: Natürlich riesengroß. Ich glaube, es wird eine interessante Partie. Wir haben uns viel vorgenommen und sind voller Euphorie.

Bei Ihrer Rückkehr ins alte Wohnzimmer wollen Sie natürlich zeigen, dass es ein Fehler war, Sie abzugeben, oder?

Damit befasse ich mich nicht. Die eigenen Ziele müssen sich hinten anstellen. Wir wollen heute als SV Ried aufzeigen. Nur als Team können wir weiterkommen.

Sie wissen, wie man gegen Rapid trifft. Als Leihspieler bei Liga- Rivale Wolfsberg haben sie gleich zwei Tore gegen Rapid erzielt. Waren Sie vor dem heutigen Duell auch in der Informanten-Rolle?

Nein, gar nicht. Jeder, der sich mit Fußball beschäftigt, der weiß, wie Rapid im eigenen Stadion auftritt. Wir kennen die Stärken und Schwächen der Rapid-Spieler, da musste ich nicht zusätzliche Tipps geben.

Wie gefällt es Ihnen in Ried?

Mir gefällt es sehr gut. Die Mannschaft hat mich super aufgenommen. Auch das Umfeld in Ried ist perfekt.

Mussten Sie eigentlich auch einen Capo der Rapid-Ultras um Erlaubnis bitten, nach Ried wechseln zu dürfen?

(lacht) Nein, das war bei mir kein Thema.

Die Rapid-Fans sind ein sehr kritisches Publikum – wie kann Ried diese Stimmung nutzen?

Am besten wäre es, wenn wir früh in Führung gehen oder die Partie lange offen halten. Dann wird das Publikum bei Rapid unruhig. Das könnte uns in die Karten spielen.

Chelsea London, AC Mailand, Rapid Wien – Sie haben in Ihrer bisherigen Karriere schon viel erlebt. Konnten Sie sich von jemanden besonders viel abschauen?

In meiner Jugend war ich öfters verletzt, da hatte ich viel Zeit, um mir Sachen von anderen abzuschauen (lacht). Bei Chelsea habe ich in der Jugend zum Beispiel mit Romelu Lukaku zusammengespielt. Man kann sich aber von allen Spielern etwas abschauen. Sogar von Abwehrspielern kann man als Stürmer etwas lernen.

Wann dürfen die Ried-Fans Ihr erstes Tor bejubeln?

Heute wäre ein guter Zeitpunkt.

Und wird dann auch gejubelt?

Bei einem wichtigen Treffer im Cup-Viertelfinale wird natürlich gejubelt. Auch wenn es gegen Rapid geht.

