Hochhauser ist 70: Der Genuss der Ruhe

RIED. Auf dem Platz war er oft autoritär und stur – außerhalb ist er ein Schmähführer der Extraklasse. Im OÖNachrichten-Interview anlässlich seines 70. Geburtstags erinnert sich „Fußball-Professor“ Heinz Hochhauser mit einem Schmunzeln an seine Zeit vom Welser Sportklub bis zu Red Bull Salzburg zurück.

Heinz Hochhauser feierte seinens 70. Geburtstag. Bild: (GEPA pictures)

Herr Hochhauser, beginnen wir mit meiner persönlichen Lieblingsgeschichte: Wie war das damals im Auto am Verteilerkreis Favoriten vor ihrem ersten Arbeitstag bei der Austria?

Hochhauser: Es war noch die Zeit ohne Navigationssysteme. Ich stand an der Ampel, um auf der Karte nach dem Weg zu jenem Hotel zu suchen, in dem die erste Pressekonferenz stattfand. Die Ampel ist währenddessen von Rot auf Grün und danach wieder von Gelb auf Rot gegangen. Ich hatte noch ein oberösterreichisches Kennzeichen, da stand auch schon ein Wiener vor mir – und sagte im breiten Wiener Dialekt: „Heast Gscheata, woa fia di ka Foab dabei…?“

Begonnen hat Ihre Karriere ja viel früher. Sie waren als 25-Jähriger bereits Spielertrainer beim Welser Sportclub in der zweithöchsten Liga Österreichs.

Das stimmt – und diese Zeit hat mich wahnsinnig geprägt. Ich erinnere mich noch wie heute an das erste Training. Damals waren mehr als die Hälfte aller Spieler älter als ich. Sie sind Spalier gestanden und haben mich wortlos durchgehen lassen. Man hat nur das Kauen der Kaugummis gehört. Das war eine richtig ‚wilde Partie‘ mit früheren SK-Vöest-Granden wie Klaras, Ulmer, Kloiber oder Wascher Als ich dann nach dem ersten Training länger mit ihnen geredet habe, habe ich nur gehört ‚So oag is a ja goa net‘.

Wie haben Sie es damals geschafft, sich zu behaupten?

Ich bin meinen Grundprinzipien immer treu geblieben. Was andere denken ist völlig egal. Wenn du es dir selber zutraust, dann zieh es durch. Sobald du eine Entscheidung getroffen hast, denk nicht lange nach, sondern geh deinen Weg.

Ihre erste große Trainerstation war dann in der 2. Liga beim FC Linz. Wie war es mit einem Star wie Hugo Sanchez zu arbeiten. Es hat immer geheißen, dass es massive Spannungen gab?

Das hat sich im Laufe der Zeit massiv verbessert. Ich habe bei einer Trainer-Fortbildung einen Vortrag gehalten, bei der auch der heutige Arsenal-Coach Arsene Wenger als Gastreferent engagiert war. Am Abend fragt er mich beim Heurigen plötzlich: Und, wie geht es dir mit Hugo Sanchez? Erst war ich einmal überrascht, dass er das überhaupt gewusst hat, wer da vor ihm als Redner dran war. Er hat mir dann einen Ratschlag gegeben, den ich seither befolgt habe: Du kannst als Trainer nicht jeden Spieler gleich belasten, du musst die Älteren etwas herausnehmen. Das habe ich mir zu Herzen genommen, weil ich davor gerade bei Sanchez zeigen wollte, dass ich jeden gleich behandle. Er war oft sauer, weil er so viel wie die 20-Jährigen Hartl und Rothbauer laufen musste. Danach hat alles bestens funktioniert. Ich habe ihn später sogar einmal in Dallas besucht.

Ihre lustigste Anekdote mit Hugo Sanchez?

Eine war, als ich ihm das Skifahren gezeigt habe. Wir waren zu viert in Gastein. Ich habe ihm den „Schneepflug“ gelernt. Er hat nur gesagt „passt schon“ und ist wenige Sekunden später ungebremst in den Babylift hineingefahren. Der Didier Frenay (Ex-Spieler, Anm.) war auch dabei. Wir sind dann einmal mit der Gondel hinauf und wieder heruntergefahren. Als wir herunterkommen, habe ich meinen Augen nicht getraut. Da ist Hugo Sanchez gestanden, seine Frau hatte die Ski an, und er hat ihr erklärt, wie das Skifahren geht, obwohl er eine Stunde vorher noch in den Schneehaufen gefahren ist.“

Beim FC Linz mussten Sie trotz des Aufstiegs in die Bundesliga mit 14 Punkten Vorsprung gehen. Warum?

Man hat mir die Bundesliga nicht zugetraut. Das war schon enttäuschend. Ich habe dann das Angebot angenommen, in Ried eine Akademie aufzubauen und n die Amateure zu betreuen. Da habe ich mich schon gefragt, ob ich wahnsinnig bin. Vor einem halben Jahr habe ich noch Hugo Sanchez trainiert, und jetzt sitze ich in in Neuhofen bei Ried in einer Holzhütte ohne Heizung, bin eine Stunde vor Trainingsbeginn da, damit ich zumindest eine Gaskatusche hineingegeben kann, um damit zumindest die Spielerkabine aufzuwärmen. Wer tut sich das an?

Sie waren danach zwei Mal Trainer in Ried – stets mit durchschlagendem Erfolg. Ihre erste Erinnerung?Ich weiß noch, als der Anruf von Präsident Wenzel Schmidt kam. Es war keine höfliche Frage, sondern nur ‚Bauernbua, hilf uns für vier Spiele bis Saisonende aus?‘ Er hat mich immer ‚Bauernbua‘ genannt. Und nachdem wir in den vier Spielen erfolgreich waren, meinte er nur ‚Bauernbua, jetzt bleibst ganz bei uns.‘

Nach der ersten Profistation in Ried ging es dann zur Austria. Ihr Eindruck von Frank Stronach?

Ich werde nie vergessen, als er mich mit dem Magna-Privatjet von meinem Urlaubsort Lanzarote einfliegen hat lassen, um mit mir zu sprechen. Später hat er einmal gesagt: „Das ist mein Mann, ich hab ihm in die Augen geschaut, und das hat gepasst.“ Und ich hab gesagt: „Stimmt Frank, Du hast mir in die Augen geschaut und danach hast Du mich entlassen.“ Es war nicht leicht bei der Austria. Ich kam als Ersatz für Herbert Prohaska, und wurde von der ersten Runde an dafür angefeindet, obwohl ich nichts dafürkonnte. Das hat sich erst geändert, als wir nach neuen Runden auf Platz eins standen.

Welche Parallelen gibt es bei Mäzenen wie Frank Stronach und Dietrich Mateschitz?

Den absoluten Erfolgsdruck. Wenn Du nicht gewinnst, dann bist du weg. Egal, wie gut die personliche Gesprächsbasis ist.

Sie reisen viel, bilden sich an der Universität fort. Fehlt Ihnen die tägliche Arbeit im Fußball gar nicht?

Nein. Mir hat es nie etwas ausgemacht, sieben Tage pro Woche zu arbeiten. Aber am Ende in Salzburg habe ich schon gemerkt, dass sich der Körper im roten Drehzahlbereich befindet. Ich habe nie so viel gearbeitet, wie in Salzburg. Durch die vielen Flüge zu den Akademien in Südamerika und Afrika kam eine zusätzliche Belastung dazu. Das brauche ich nicht mehr.

Mehr zum Thema