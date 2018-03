Wacker-Stürmer Zlatko Dedic (li.) traf im Frühjahr bereits drei Mal. Bild: GEPA pictures/ Andreas Pranter Sport Fußball Die Zeit der Ausreden ist jetzt vorbei: Gegen Innsbruck muss Ried liefern RIED. Erste Liga: Mit einem Sieg könnten die Innviertler heute den Rückstand auf den aktuellen Tabellenführer auf einen Punkt verkürzen. Von Harald Bartl, 16. März 2018 - 02:53 Uhr

Die Zeit der Stehsätze und Durchhalteparolen ist vorbei. Heute muss Fußball-Erste-Liga-Klub SV Guntamatic Ried im Heimspiel gegen Innsbruck (20.30 Uhr, ORF Sport Plus live) endlich liefern. Fünf Spiele ohne Sieg in einer Liga, die die Innviertler eigentlich dominieren müssten, sind genug.

Das interessanteste Duell steigt heute auf jeden Fall nicht auf dem Platz, sondern abseits des Spielfeldes. Auf der einen Seite Ried-Coach Lassaad Chabbi, der zuletzt auch im Sky-Interview eine Spitze in Richtung Manager Fränky Schiemer fallen ließ, wer in Ried die unumstrittene Nummer eins ist. Um sich das gegen seinen Vorgesetzten leisten zu können, müssen auch die Ergebnisse passen.

Aud der anderen Seite Innsbruck-Coach Karl Daxbacher. Dem Wiener ist es wie schon bei seinen Aufstiegen mit dem LASK und St. Pölten gelungen, eine durchschnittliche Mannschaft so zusammenzuschweißen, dass sich die Erfolge einstellen. Die Innsbrucker spielen keinen attraktiven Fußball, aber sie haben bei ihren Aufholjagden bewiesen, dass sie das Siegergen besitzen. Bei allen drei 2:1-Siegen im Frühjahr (gegen Lustenau, Hartberg und Wattens) wandelten die Tiroler einen 0:1-Rückstand noch in einen vollen Erfolg um.

Die Innviertler schafften es gegen den FAC, Liefering und Blau-Weiß-Linz hingegen kein einziges Mal, ihre viermalige Führung auch über die Distanz zu bringen.

Rieds Trainer Lassaad Chabbi appelliert an die Fans. "Wir wissen, was wir an ihnen haben. Die Unterstützung ist jetzt sehr wichtig." Dafür muss aber diesmal auch daheim auf dem Platz die Leistung passen.

