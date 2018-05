Die SV Ried bleibt zweitklassig. Bild: GEPA pictures Sport Fußball Die Tabelle lügt nicht – Absturz der SV Ried war einzigartig RIED. Binnen zwei Jahren sieben Plätze verloren – das gab es in den vergangenen 25 Profifußball-Jahren der Innviertler noch nie. Von Harald Bartl, 28. Mai 2018 - 00:04 Uhr

Der positivste Aspekt am Nicht-Aufstieg der SV Guntamatic Ried in die Bundesliga: Nach dem 7:1 über Kapfenberg blieb es in der Keine-Sorgen-Arena in Ried ruhig. Es gab keine Ausschreitungen wie nach dem Abstieg vor einem Jahr. Der Frust war bereits der Resignation gewichen, nachdem Aufstiegsrivale Wiener Neustadt gegen Liefering rasch geführt hatte.

Die Tabelle ist unbestechlich – sie lügt nicht. Seit 25 Jahren gibt es die Zehnerliga in Österreich. Nie ist Ried binnen zwei Jahren so tief abgestürzt wie zuletzt. Insgesamt sieben Ränge hat man seit Sommer 2016 verloren. Sechs davon seit der Winterpause, in der der Managerwechsel von Stefan Reiter (Manager von 1993 bis 2000 und 2005 bis Ende 2017) zu Fränky Schiemer vollzogen wurde.

Und weil man mit etwas Distanz und einem Stück mehr Demut nach der raschen und steilen Talfahrt die Zeit davor vielleicht doch etwas weniger negativ sieht: Besser als auf den Rängen sechs (2012 bis 2015) und sieben (2016) war die SV Ried in diesen 25 Jahren insgesamt auch nur fünf Mal klassiert. Es gab Auf und Abs, es gab sportliche Krisen, die rechtzeitig behoben wurden.

Es gab Verkäufe, es gab schlechte Transfers. Aber nach der 36. Runde stimmte das Ergebnis.

Vor allem deshalb, weil Sport und Wirtschaft früher strikt getrennt waren. "Der Abgang von Stefan Reiter war unabdingbar", sagte Geschäftsführer Roland Daxl vergangene Woche im OÖN-Interview. Der Tausch der sportlichen Leitung war sein gutes Recht. Schließlich haftet er in seiner Funktion auch.

Gleichzeitig hat er den sportlichen Absturz mit den strategischen Entscheidungen genauso wie Schiemer zu verantworten. In Ried herrschte bereits vor drei, vier Jahren auch unter den Fans eine Erwartungshaltung, die auch künftig niemand erfüllen kann. Vier sechste Plätze in der Bundesliga in Serie sind Utopie in einer Liga, in der die Schere zwischen großen und kleinen Klubs schon aufgrund des TV-Gelds immer größer wird.

Die Realität ist jetzt umso schmerzhafter. Es wird schwierig genug, rasch wieder in die Bundesliga zu kommen. Nächste Saison steigt nur noch ein Verein auf. Noch ist die sportliche Zukunft völlig offen. Daxls erste Aufgabe wird sein, Spieler mit laufenden Verträgen, die man nicht mehr benötigt, von der Lohnliste zu bekommen. Ebenso muss die Zukunft von Schiemer und Trainer Thomas Weissenböck geklärt werden.

