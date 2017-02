Die SV Ried setzt ab heute alles auf eine Karte

Mit der Ablöse von Stefan Reiter steht das Präsidium jetzt selbst in der Verantwortung.

Heute ist Stefan Reiter (links) noch beim Testspiel der SV Ried im alten Rieder Stadion – danach muss er dem Innviertler Klub den Rücken kehren. Bild: Scharinger

Nicht kritisieren – sondern selber besser machen. Unter diesem Motto wird das sechsköpfige Präsidium der SV Guntamatic Ried heute um 18 Uhr die Ära von Stefan Reiter beenden. Es gehört viel Risikobereitschaft und auch Selbstvertrauen dazu, den Manager jetzt abzusetzen. Beim Poker würde man sagen, dass die SV Ried heute "all in" geht – also alles auf eine Karte setzt. Ein "Zurück" ist ausgeschlossen. Das Sechser-Präsidium mit Finanzchef Roland Daxl, Organisationschef Karl Wagner sowie den weiteren Präsidiumsmitgliedern Karl Weinhäupl, Thomas Gahleitner, Andreas Leithner und Günter Benninger hat gar keine andere Wahl mehr, als die sofortige Ablöse durchzuziehen. Jede andere Entscheidung wäre nach der offenen Kritik der vergangenen Tage am Manager ein kompletter Gesichtsverlust.

Es ist das gute Recht jedes Präsidiums, die Arbeitsweise eines Angestellten zu hinterfragen. Und es ist sogar die Pflicht, wenn man glaubt, es selbst besser machen zu können. Die Latte liegt allerdings hoch. Anhand der Zahlen und Fakten kann man Reiter keinen Vorwurf machen. Er übergibt die SV Ried heute als Tabellen-Achter. Hier wird sich zeigen, ob langfristig wirklich Luft nach oben besteht – und ob es je wieder möglich sein wird, trotz der eigenen limitierten Finanzressourcen, die "Großen" zu ärgern. Dies nicht mehr zu schaffen, wurde ja auch Reiter gerne vorgeworfen.

Finanziell haben die Verkäufe von Thomas Murg, Oliver Kragl und Petar Filipovic in der Vorsaison rund eine Million Euro eingebracht – und somit das Klubbudget entscheidend saniert. Vor allem aber hat Reiter in stürmischen Zeiten immer seinen Kopf hingehalten. Solche Zeiten könnten auch Ried wieder bevorstehen. Die Meisterschaft startet am Samstag – und die Abstiegsplätze sind nicht weit entfernt. Ein neuer Mann, der für den sportlichen Bereich verantwortlich sein soll, kann gar keine Einarbeitungszeit bekommen. Es wird von Beginn an kompliziert. Nur ein Beispiel: Sollte tatsächlich Gerhard Schweitzer an Bord kommen, würde es ab dem ersten Tag im Klubumfeld automatisch eine Trainerdiskussion rund um Christian Benbennek geben. Zur Erinnerung: Im Sommer hatte auch das Präsidium für eine "neue deutsche Lösung" und damit gegen den Österreicher Schweitzer gestimmt.

Schweitzer würde sicher nicht als Bittsteller zurückkehren. Deshalb ist ein weniger erfahrener Nachfolger, für den Ried den bisherigen Karriere-Höhepunkt bedeutet, wahrscheinlicher. Der Einfluss des Präsidiums – mit Daxl an der Spitze – wird deutlich stärker werden. Das muss auch so sein. Denn ab heute tragen die sechs Entscheidungsträger auch sportlich die Hauptverantwortung für die Zukunft des Klubs. Mit dem klaren Auftrag, es selbst besser zu machen, um Reiters Demontage der vergangenen Tage rechtfertigen zu können.

OÖN-Umfrage

Ist die Ablöse von Stefan Reiter richtig? Bei der OÖN-Umfrage vom Samstag antworteten von den knapp 1000 Teilnehmern 67 Prozent mit „Nein“ und 33 Prozent mit „Ja“.

Das Ergebnis im Detail:

In Fanforen ist bereits zu lesen, dass beim ersten Heimspiel eine Aktion geplant sei. Mehr zum Thema sowie Reaktionen lesen Sie hier.

Davor trifft Ried heute (15 Uhr) im alten Rieder Stadion in einem Test auf den Erste-Liga-Klub FC Blau-Weiß Linz.

Stefan Reiters Zeit in Ried

1993 - Der Nebenjob: Noch als Zweitligist verpflichtet die SV Ried den damaligen Sektionsleiter des Unterhaus-Klubs TSV Utzenaich als nebenberuflichen Klubmanager.

1995 - Abenteuer Bundesliga: Mit dem Aufstieg in die höchste Spielklasse wird Reiter hauptberuflicher Manager. Erster großer Höhepunkt: der Cupsieg 1998.

2000 - Der erste Abschied: Stefan Reiter übergibt das Manageramt an Helmut Slezak – und arbeitet vorerst in der Rieder Akademie weiter, ehe er später Pasching von der zweiten Liga bis in den Europacup bringt.

2004 - Die Rückkehr: Mit Reiter kehrt auch Erfolgstrainer Heinz Hochhauser zurück. Gemeinsam gelingt auf Anhieb die Rückkehr des damaligen Zweitligisten in die Bundesliga.

2017 - Der zweite Abschied: Die Erfolge danach sind lang: Nach dem zweiten Cupsieg, Europacupteilnahmen und zwei Herbstmeistertiteln sowie mehreren Millionen Euro Transfererlösen wird Reiter heute abgewählt.

1 Kommentar (185) · 06.02.2017 00:24 Uhr von schwejk· 06.02.2017 00:24 Uhr Das wird der Abstieg mit diesen 6 Profilneuritikern

