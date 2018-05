Lukas Grgic und Thomas Fröschl sollen heute im Rieder Finale gegen Kapfenberg vorangehen. Bild: (Scharinger) Sport Fußball Bei Rieds Spiel der letzten Chance können nur rasche Tore beruhigen RIED. Erste Liga: Die heutige Partie gegen Kapfenberg (Keine-Sorgen-Arena, 19.30 Uhr) wurde zum Hochsicherheitsspiel erklärt; Gegner verzichtet auf einige Leistungsträger. Von Harald Bartl, 25. Mai 2018 - 00:04 Uhr

Anpfiff zum großen Finale der SV Guntamatic Ried. Heute (Keine-Sorgen-Arena, 19.30 Uhr, Liveticker auf nachrichten.at) heißt es "siegen oder auf jeden Fall fliegen". Mit einem Punkteverlust daheim gegen Kapfenberg wäre der Traum von der Bundesliga-Rückkehr definitiv beendet. Nur bei einem Sieg und einem gleichzeitigen Liefering-Erfolg über Wiener Neustadt lebt die Hoffnung.

Die Partie wurde zum Hochsicherheitsspiel erklärt. Über die genaue Anzahl der Sicherheitskräfte gibt es keine Auskunft. Es wird jedoch mit einem ähnlich enormen Polizeiaufkommen wie beim 2:3 im Abstiegsfinale gegen Mattersburg im Mai 2017 gerechnet.

Deshalb wäre es heute besonders wichtig, rasch in Führung zu gehen. Ein Vorsprung ist die beste Medizin bei aufgeheizter Stimmung. Außerdem kann Ried so auch Druck auf den Aufstiegsrivalen Wiener Neustadt ausüben. Ried-Trainer Thomas Weissenböck: "Wir werden mit zwei Stürmern beginnen und von der ersten Minute weg voll angreifen."

Rieds heutiger Gegner Kapfenberg wird auf Order von Präsident Erwin Fuchs jene Leistungsträger vorgeben, die keinen neuen Vertrag erhalten. Das sollte Ried helfen, um im Gegensatz zum 2:3 beim Abstiegs-Finale vom Vorjahr gegen Mattersburg diesmal keine böse Überraschung zu erleben. Auch damals ging es für den Gegner um nichts mehr. Trotzdem konnte Ried nicht gewinnen.

Hauptsponsor hat verlängert

Einen Motivationsschub hat gestern Hauptsponsor Guntamatic gegeben. Der Hauptsponsorvertrag wurde um eine weitere Saison verlängert, und ist auch in der zweiten Liga gültig.

Keine Hilfe von Red Bull Salzburg

Auch der höchste Sieg hilft der SV Guntamatic Ried heute nichts, falls Liefering sein Heimspiel gegen den aktuellen Tabellen-Dritten Wiener Neustadt nicht gewinnt.

Die wichtigste Frage: Mit welcher Mannschaft wird Liefering heute spielen? Beim Red-Bull-Zweitklub gibt es diesbezüglich nie konkrete Aussagen. Es ist aber auszuschließen, dass der Zweitligist heute prominente Unterstützung von Red Bull Salzburg erhält. Die Mannschaft wird ähnlich wie in den vergangenen Runden aussehen. Mit Patson Daka ist der beste Stürmer wohl bei der Salzburger Kampfmannschaft in der Bundesliga. Die meisten Treffer haben – auch aufgrund von Dakas langer Verletzungspause – in dieser Saison mit Dominik Szoboszlai und Romano Schmid zwei Mittelfeldspieler erzielt.

Bei Wiener Neustadt ist mit Andreas Schicker ein früherer Rieder Publikumsliebling als Manager am Werk. „Wir sind nicht erst seit dem 1:0-Erfolg vom Montag über Meister Innsbruck locker drauf. Der Heimsieg gegen Ried war der Knackpunkt. Wir haben danach nur noch ein Spiel verloren, waren immer überlegen.“ Größter Hoffnungsträger ist Ex-Ried-Goalgetter Hamdi Salihi, der mit einem Tor den gesperrten Rieder Seifedin Chabbi überholen – und alleiniger Liga-Schützenkönig werden kann. (haba)

