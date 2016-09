"Ademi und Nutz hätten wir in der normalen Transferzeit nie bekommen!"

RIED. SVR-Manager Stefan Reiter hofft beim Heimspiel gegen Rapid auf zumindest einen Punkt.

Orhan Ademi zuletzt auswärts gegen Mattersburg, Partie endete 1:1 Bild: GEPA pictures

Der momentane Tabellenplatz sei okay, wenngleich der eine oder andere Punkt mehr vielleicht schon drinnen gewesen wäre, hält SVR-Sportdirektor Stefan Reiter nach dem ersten Meisterschafts-Viertel fest. "Wenn man sieht, wie wir gestartet sind, müssen wir mit Platz sechs und den elf Punkten aber sehr zufrieden sein."

Reiter verweist zudem auf den neuen Trainer und das neue Spielsystem und den weniger erfreulichen Umstand, dass es "leider wieder einen Umbruch in der Mannschaft gegeben hat". Mit dem Abgang von Petar Filipovic und dem Ausfall von Gernot Trauner seien zwei massive Stützen der vergangenen Saison ausgefallen.

Vierer-Kette sei kein Problem

Trotzdem sei der SVR der Umbruch relativ gut gelungen. "Der Großteil der neuen Spieler hat sich gut integriert. Wir haben einige Schwachstellen ausmerzen können, das greift jetzt immer mehr", so der SVR-Manager.

Durch das neue Spielsystem habe sich eine wesentliche Änderung ergeben. Es habe immer geheißen, Ried könne keine Vierer-Kette spielen, ruft Stefan Reiter in Erinnerung. "Das stimmt aber nicht. Das Trainerteam unter der Führung von Christian Benbennek hat das neue System vom ersten Trainingstag an mit aller Klarheit umgesetzt. Deshalb konnten wir das erste Viertel auch positiv abschließen."

Reiter verhehlt jedoch nicht, dass bei all dem die beiden Neuzugänge Orhan Ademi und Stefan Nutz sehr wichtig sind. "Das sind zwei Spieler, die wir während der normalen Transferzeit nie bekommen hätten. Wir müssen in Ried immer auf die wirtschaftliche Seite schauen. Deshalb ist der eine oder andere Transfer für uns nur zum richtigen Zeitpunkt – am Ende der Transferzeit – möglich."

Beim Blick auf die Bundesliga-Tabelle wundert es Reiter nicht, dass Sturm Graz ganz oben steht. Der Verein habe sich im Sommer unheimlich gut verstärkt und stehe berechtigt auf dem ersten Platz. "Wir waren bisher die einzigen, die Sturm Graz schlagen konnten, das spricht auch für uns."

Allerdings, so Reiter, würden sich Sturm, Salzburg, Rapid und Austria von Jahr zu Jahr mehr von den anderen Mannschaften entfernen. Aufgrund der wirtschaftlichen Möglichkeiten werde es immer schwieriger, an diese Klubs heranzukommen. "Es wird wieder ein hartes Jahr werden, für uns genauso wie für alle anderen in der unteren Tabellenhälfte. Ich bin aber zuversichtlich, dass wir auch die nächsten drei Viertel der Meisterschaft positiv abschließen werden."

Reiter wünscht sich, dass die SVR zuhause ungeschlagen bleibt und auswärts auch wieder ein paar Punkte einsammelt. Zum Auftakt des zweiten Viertels am Sonntag mit dem Heimspiel gegen Rapid hofft der Manager, "dass die SVR ihre Tugenden abruft". Dann sei ein Punkt möglich, eventuell sogar ein Sieg. "Ein Fußball-Leckerbissen wird ein Spiel zuhause gegen Rapid aber allemal."

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden

Neuen Kommentar schreiben

Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kommentieren.

Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich.



Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich. mehr » Bitte ergänzen Sie Ihre Daten, um diesen Artikel zu kommentieren.

Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich.



Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich. mehr » Bitte bestätigen Sie Ihre Handynummer Es wurde bereits ein Code an Ihr Handy gesendet Bei der Verarbeitung des Codes ist ein Fehler aufgetreten.

Bitte versuchen Sie den Code in einigen Mintuen nochmals einzugeben. Bitte geben Sie den Bestätigungscode ein, um Ihre Handynummer zu bestätigen. SMS-Code: Falls Sie noch keine Bestätigungs SMS erhalten haben: Beim Versenden des Bestätigungscodes ist möglicherweise Fehler aufgetreten.



Bitte warten Sie einige Minuten und versuchen Sie es später nocheinmal.





Betreff / Kommentartitel Kommentartext:

Sie dürfen noch Zeichen als Text schreiben

Bitte beachten Sie die Forumsregeln

Für registrierte Nutzer Für nicht registrierte Nutzer

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar abzuschicken.



Benutzername: Passwort: Passwort vergessen »

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar abzuschicken.

Registrieren Sie sich kostenlos, um Ihren Kommentar abzuschicken.

Als Autor des Kommentars scheint Ihr gewünschter Benutzername auf.



Um sich registrieren zu können müssen Sie uns mindestens einen Benutzernamen, ein Passwort, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Handynummer mitteilen.

Gewünschter Benutzername Gewünschtes Passwort Wiederholung Passwort E-Mail Anrede Frau Herr Vorname Nachname OÖNcard / Kundennummer (optional) Handynummer /

Sicherheitsfrage

Wie viel ist 43 - 10?



Registrieren Sie sich kostenlos, um Ihren Kommentar abzuschicken.Als Autor des Kommentars scheint Ihr gewünschter Benutzername auf.Um sich registrieren zu können müssen Sie uns mindestens einen Benutzernamen, ein Passwort, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Handynummer mitteilen.



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema