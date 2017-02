Abstimmung: Ist die Ablöse von Stefan Reiter bei der SV Ried richtig?

Der Zeitpunkt ist eigentlich gar nicht so schlecht! Auf den Verlauf der Frühjahrssaison hat der Sportdirektor nach Ende der Wintertransferzeit (egal ob Reiter oder ein anderer) keinen wirklichen Einfluss mehr und mit einem Sportdirektorwechsel jetzt kann sich der neue gut einarbeiten für die Sommertransferzeit (was bei einem Wechsel am Ende der Saison nicht möglich wäre). Für einen Trainerwechsel wäre jetzt der ungünstigste Zeitpunkt für einen neuen Sportdirektor/Manager passt es.