Lassaad Chabbi - sind seine Tage in Ried gezählt? Bild: Gepa Sport Fußball 1:3 – Der freie Fall der SV Ried hält an - Sind Chabbis Tage bereits gezählt? RIED. Ab jetzt geht es für die SV Guntamatic um die blanke Existenz. Zwölf Runden vor Schluss stehen die Innviertler nach dem gestrigen 1:3 (0:0) gegen Wacker Innsbruck mit dem Rücken zur Wand. Von Harald Bartl, 16. März 2018 - 22:25 Uhr

Die Zahlen sind ernüchternd: Ried rutschte auf den vierten Platz zurück. Der Rückstand auf Wacker beträgt bereits sieben Punkte.

„Und täglich grüßt das Murmeltier“, hatte Rieds Manager Schiemer nach dem 2:2 im Derby gegen Blau-Weiß Linz gesagt. Da konnte er noch nicht ahnen, dass das Spiel gegen Innsbruck erneut zur Kopie werden sollte. Mit dem einzigen Unterschied, dass Ried diesmal nicht einmal einen, sondern gar keinen Punkt holte.

Wieder ging Ried durch Wießmeier mit 1:0 in Führung (50.), in einem Spiel, das davor keine Höhepunkte zu bieten hatte. Wieder kam der Gegner nur wenige Minuten nach der Führung aus einem unnötigen und auch umstrittenen Elfmeter zum Ausgleich. Durmus hatte die Hand am Körper von Schimpelsberger. Dort gehört sie zwar nicht hin, Referee Weinberger hätte aber nicht auf Elfmeter entschieden, wenn ihm der Assistent diesen nicht signalisiert hätte. „Kein Elfmeter, auf gar keinen Fall“, sagte Durmus. Jamnig nützte die Chance zum Ausgleich (58.). Vom Schock noch gar nicht erholt, kassierten die Innviertler auch noch das 1:2, das ebenfalls eine Kopie eines Derby-Treffers durch Koita war: Im ersten Versuch hielt Gebauer noch glänzend gegen Innsbrucks Torjäger Dedic. Den Abpraller rollte der Stürmer dann aus zwei Metern über die Linie.

Danach brachen die Rieder völlig in sich zusammen. Ausgerechnet Torhüter und Kapitän Gebauer, der Ried davor mit zwei Glanzparaden im Spiel gehalten hatte, kassierte ein „Eiertor“ von Jamnig aus 25 Metern. „Wir haben die Schnauze voll“, sangen die Ried-Fans. Nach dem Schlusspfiff schickte die Westtribüne die Spieler geschlossen weg – kein Wunder bei nur drei Punkten in den vier Frühjahrsspielen. Da hilft es auch nicht, dass Innsbruck-Trainer Daxbacher von einem glücklichen Sieg sprach: „Ried war besser.“ Ried-Trainer Chabbi hingegen sah in Innsbruck den verdienten Sieger: „Wir waren über weite Strecken gut, haben aber bei den Gegentoren nicht aufgepasst.“

War es Chabbis letztes Spiel?

Jetzt ist die große Frage: War es das letzte Spiel von Lassaad Chabbi als Ried-Trainer? Vor einem Jahr um 50.000 Euro Ablöse von Lustenau geholt, um Ried vor dem Bundesliga-Abstieg zu retten, wackelt er jetzt mehr denn je. „Ich weiß, Fußball ist ein Ergebnissport. Ich bin verantwortlich für das Ergebnis“, sagte er selbst. Eine Ablöse wäre für Ried zwar teuer, aber noch immer billiger als der Nicht-Aufstieg. Denn dann drohen im Innviertel endgültig die Profifußball-Lichter ausgehen.

Auf jeden Fall kann man jetzt nicht mehr zur Tagesordnung übergehen. In der Länderspielpause hat Ried genug Zeit, sich Gedanken zu machen.

