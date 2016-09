ÖFB-Kader für WM-Quali unverändert

WIEN. Keine Veränderungen gibt es beim ÖFB-Kader für die beiden WM-Qualifikationsspiele gegen Wales und Serbien.

Marcel Koller Bild: GEPA pictures

Österreichs Fußball-Teamchef Marcel Koller setzt in den WM-Qualifikationsspielen gegen Wales (Wien, 6. Oktober) und gegen Serbien (Belgrad, 10. Oktober) auf dasselbe Personal wie schon beim Quali-Start gegen Georgien (2:1) am 5. September. Wie der Schweizer am Dienstag auf einer Pressekonferenz in Wien bekanntgab, bleibt der 23-Mann-Kader unverändert.

Tor: Robert Almer (Austria Wien/32 Länderspiele), Andreas Lukse (SCR Altach/0), Ramazan Özcan (Bayer Leverkusen/GER/7)

Abwehr: Aleksandar Dragovic (Bayer Leverkusen/GER/50 Länderspiele/1 Tor), Martin Hinteregger (1. FC Augsburg/18/1), Florian Klein (VfB Stuttgart/GER/41/0), Valentino Lazaro (Red Bull Salzburg/4/0), Sebastian Prödl (Watford/ENG/59/4), Markus Suttner (FC Ingolstadt/GER/17/0), Stefan Stangl (Red Bull Salzburg/0), Kevin Wimmer (Tottenham Hotspur/ENG/4/0)

Mittelfeld: David Alaba (Bayern München/GER/50/11), Marko Arnautovic (Stoke City/ENG/56/11), Julian Baumgartlinger (Bayer Leverkusen/GER, 49/1), Martin Harnik (Hannover 96/GER/61/14), Stefan Ilsanker (RB Leipzig/GER/18/0), Zlatko Junuzovic (Werder Bremen/GER/50/7), Marcel Sabitzer (RB Leipzig/GER/22/3), Louis Schaub (Rapid Wien/0), Alessandro Schöpf (Schalke 04/GER/8/2)

Angriff: Michael Gregoritsch (Hamburger SV/GER/1/0), Lukas Hinterseer (FC Ingolstadt/GER/11/0), Marc Janko (FC Basel/SUI/57/27)

Auf Abruf: Daniel Bachmann (Stoke City/ENG/0), Heinz Lindner (Eintracht Frankfurt/GER/8) - Stefan Lainer (Red Bull Salzburg/0), Andreas Lienhart (SCR Altach/0), Philipp Lienhart (Real Madrid/ESP/0), Michael Madl (Fulham/ENG/0), Andreas Ulmer (Red Bull Salzburg/3/0) - Guido Burgstaller (1. FC Nürnberg/GER/9/0), Florian Grillitsch (Werder Bremen/GER/0), Jakob Jantscher (Caykur Rizespor/SUI/23/1), Florian Kainz (Werder Bremen/GER/0), Stefan Schwab (Rapid Wien/0) - Deni Alar (Sturm Graz/0), Karim Onisiwo (FSV Mainz 05/GER/1/0)

