"In neuem Linzer Stadion ist ein richtig attraktiver Länderspielgegner möglich"

LINZ. Interview: ÖFB-Präsident Leo Windtner befürwortet die LASK-Pläne in Pichling und erteilt dem Stadion auf der Gugl eine klare Absage für künftige internationale Spiele.

Morgen startet Österreichs Fußball-Nationalteam in Klagenfurt mit dem Länderspiel gegen Slowenien in das neue Fußball-Jahr. ÖFB-Präsident Leo Windtner spricht im OÖN-Interview über die Stadionpläne in Linz und Wien, das attraktive Länderspiel-Frühjahr und die Zusammenarbeit mit Neo-Teamchef Franco Foda.

OÖNachrichten: Das beherrschende Thema der vergangenen Tage war das neue LASK-Stadion in Pichling. Wie stehen Sie als ÖFB-Präsident dazu?

Leo Windtner: Ich kann das Projekt nur lebhaft begrüßen. Ein Sportland wie Oberösterreich mit dem LASK, der wieder in die Gänge gekommen ist, braucht so ein Stadion. Für mich als Vertreter des ÖFB ist wichtig, dass man mit der Kapazität nicht zu weit absinkt. Da hoffe ich, dass man so nahe wie möglich an die Marke von 20.000 Zuschauern Fassungsvermögen kommt. Die Konkurrenz ist mit mehreren Stadien in Wien sowie Innsbruck, Salzburg, Klagenfurt und in der Zukunft eventuell auch noch Graz doch sehr groß.

Wäre es möglich, einen wirklich attraktiven Länderspielgegner nach Linz zu bringen?

Das kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Wenn die Anforderungen bei Stadionkapazität und Infrastruktur erfüllt werden, dann werde ich alles mir Mögliche tun. Da würde mir das Herz aufgehen.

Das Stadion auf der Gugl ist als Austragungsort für Länderspiele definitiv aus dem Rennen?

Das schließe ich leider aus. Die Infrastruktur ist unzureichend.

Wie sieht es rund um den Neubau des Happel-Stadions aus?

Es steht außer Diskussion, dass eine erneute Renovierung keinen Sinn hat. Hier muss etwas Neues kommen. Alternative Standorte sind denkbar, haben aber derzeit keine Priorität. Der Standort Prater ist einfach der beste.

Mit Heinz-Christian Strache als Sportminister und Michael Ludwig als Bürgermeister gibt es zwei neue, entscheidende politische Ansprechpartner. Wie sieht die Gesprächsbasis aus?

Es ist klar erkennbar, dass Sportminister Strache volle Ambitionen hat, etwas weiterzubringen. Wichtig ist für mich, dass wir auch mit der Stadt Wien einen politischen Schulterschluss schaffen. Nur im Zusammenwirken aller Kräfte wird man die Themen wie Standort in Wien oder Denkmalschutz im Prater bewältigen können.

Wie sieht es mit der Finanzierung aus?

Zuerst brauchen wir ein Projekt, dann kennen wir die Investition und brauchen die entsprechende Finanzierung. Diese ist zwar immer eine Hürde. Aber ich glaube, dass im Falle eines Neubaus potente Sponsoren zur Verfügung stehen würden. Und die österreichische Volkswirtschaft müsste ein solches Stadion stemmen können. In Ungarn und Serbien ist dies derzeit ja auch möglich.

Zuletzt hat der ÖFB öfter nicht im Happel-Stadion gespielt. Gegen Brasilien kehrt man jetzt in den Prater zurück. Warum?

Wir haben in den Verhandlungen mit der Stadt Wien vereinbart, dass wir für dieses hochkarätige Spiel noch zu den ursprünglichen Konditionen (ein Drittel jener Kosten, die in Zukunft verlangt werden sollen, Anm.) spielen können. Ansonsten befinden wir uns in Verhandlungen, wobei ich auf eine positive Lösung hoffe.

Neben Brasilien kommt ja auch Deutschland nach Österreich. Wie war es möglich, so großartige Gegner zu bekommen?

Deutschland freut mich ganz besonders, weil alle gegen den Weltmeister spielen wollen. Ich habe auf Präsidentenebene ein sehr freundschaftliches Verhältnis mit den deutschen Kollegen. Generalsekretär Thomas Hollerer auf seiner Ebene ebenso. Wir haben lange daran gearbeitet, Deutschland zu bekommen. Es ist vor allem aufgrund dieser persönlichen Nähe gelungen, dieses Spiel zu fixieren.

Wie zufrieden sind Sie mit der Arbeit des neuen ÖFB-Teamchefs Franco Foda?

Ich kann aufgrund der ersten fünf Monate schlicht attestieren, dass Franco Foda und sein Team sehr konsequent und umsichtig arbeiten. Vor allem merke ich eines: Der Kontakt zu den Teamspielern ist in der Zwischenzeit bereits sehr, sehr gut geworden. Und man spürt, dass die Freude, beim Nationalteam dabei zu sein, bei allen Spielern sehr groß ist.

Auch wirtschaftlich hat sich einiges getan?

Hier kann ich wirklich sagen, dass wir auf einem sehr guten Weg sind. Es kommt nicht von ungefähr, dass mit Billa gerade ein "Big-Player" beim ÖFB eingestiegen ist. Im Sponsoring generell, aber auch im Merchandising haben unsere hervorragenden Mitarbeiter mit Geschäftsführer Bernhard Neuhold an der Spitze den ÖFB erfolgreich auf eine neue Ebene gestellt.

Das Jahr 2017 war auch auf Landespräsidentenebene von Streit und ungeschicktem Verhalten geprägt. Können Sie das für 2018 ausschließen?

Ich glaube, dass wir alle aus den Fehlern gelernt haben. Es hat klare Signale gegeben, dass wir nur mit einer Stimme sprechen können: Das hat sich in der bisherigen Arbeit, speziell nach der Bestellung von Franco Foda zum Teamchef, klar bestätigt. Ich bin mir auch sicher, dass das auch weiterhin so sein wird, selbst wann wir in den ersten Spielen nicht jenen sportlichen Erfolg haben sollten, den wir uns alle wünschen.

