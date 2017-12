Am 5. Jänner pfeift Oliver Glasner die LASK-Vorbereitung an. Bild: VOLKER WEIHBOLD (APA)

So wärmt sich der LASK für das Frühjahr auf

PASCHING. Am 3. Februar startet der LASK mit dem Heimspiel gegen St. Pölten in das Frühjahr der Fußball-Bundesliga. Einen Monat lang schwitzen die Athletiker in der Vorbereitung darauf.

Von Von Günther Mayrhofer, 26. Dezember 2017 - 14:12 Uhr