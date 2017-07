So stellen sich LASK und Pasching neu auf

PASCHING. Der LASK bekommt Zuwachs in Pasching: Mit dem "SV Pasching 16" wird eine weitere Kampfmannschaft auf dem Areal der TGW-Arena Meisterschaft spielen.

Alles neu in Pasching: Der FC Pasching, mit dem der LASK in der Regionalliga den Doppelpass in der Spielgemeinschaft spielt, benannte sich in FC Juniors OÖ um. „Diese Namensänderung unterstreicht unsere zukünftige Ausrichtung. Wir wollen für OÖ-Talente das Sprungbrett für den Spitzenfußball sein und uns auch verstärkt durch unseren Trainer Roland Brunmayr, der auch sportlicher Leiter der Akademie ist, in diese miteinzubringen", erklärt Franz Mayer, Obmann des FC Juniors OÖ, vormals FC Pasching).

In der kommenden Saison wird die Mannschaft der Spielgemeinschaft unter dem Namen LASK Juniors OÖ antreten. Die Saison 2016/17 schloss das Team als FC Pasching/LASK Juniors auf dem 14. Platz ab.

Alteingesessene Pasching-Fans brauchen sich vor einer Auslöschung ihres Vereins aber nicht zu fürchten: Unter dem Namen "SV Pasching 16 OÖ Juniors" wird in der kommenden Saison in der 2. Klasse ein neuer Verein antreten.

Das steckt hinter dem Deal

Es ist ein Deal, bei dem alle Beteiligten gewinnen. Im Vorjahr haben Paschinger Fans den "SV Pasching 16" gegründet und den Einstieg in den Meisterschaftsbetrieb des OÖ-Fußballverbands angestrebt, praktisch als Gegenveranstaltung zum FC Pasching. Weil das aber nicht möglich war, kam es jetzt zu dieser Lösung: Grün-Schwarz wird in der kommenden Meisterschaft in der 2. Klasse Nord-Ost antreten. Mannschaft und Funktionäre des Projekts „SV Pasching 16“ arbeiten dabei unter dem Dach des FC Juniors OÖ.

„Es ist phänomenal, dass wir mit einem Team aus lokalen Spielern in die Meisterschaft einsteigen und in dieser unsere Farben vertreten dürfen“, sagte Projekt-Initiator Peter Öfferlbauer glücklich. „Großer Dank gebührt vor allem LASK-Präsident Siegmund Gruber und FC Juniors OÖ-Obmann Franz Mayer, welche mit ihrer Handschlagqualität diese Konsenslösung erst ermöglicht haben.“

Ein Einstieg als komplett neuer Verein inklusive Nachwuchs hatte sich letztlich als umöglich herausgestellt. „Wir haben gesehen, dass dies aus gleich mehreren Gründen nicht umsetzbar war. Für die geforderten vier Mannschaften (Kampfmannschaft, Reserve, zweimal Nachwuchs) fehlen schlichtweg die zusätzlichen Platzkapazitäten in Pasching. Hier ist nicht zuletzt auch die Gemeinde gefragt“, erklärt SVP16-Obmann Jürgen Mayer.

Ein weiteres Problem: In Orten mit bestehenden Fußballvereinen gestaltet sich die Aufnahme eines zusätzlichen Vereins umso schwieriger. „Dass es neben LASK, Akademie und FC Juniors OÖ für alle Beteiligten unmöglich ist, am selben Standort auch noch einen weiteren Verein mit eigenem Unterbau zu etablieren, leuchtet auch uns ein“, sagt Jürgen Mayer. „Ein weiterer positiver Aspekt der Juniors-Lösung ist der Umstand, dass wir damit unsere Mannschaft mit zahlreichen örtlichen Kickern zusammenhalten konnten“, freut sich Trainer Philipp Irka auf den Verbandseinstieg der bereits seit einem Jahr in den Startlöchern stehenden jungen Mannschaft.

