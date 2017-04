Oliver Glasner: "Das ist unser Spiel des Jahres"

PASCHING. Ein Sieg gegen Lustenau - dann lässt sich der LASK zum Aufstieg gratulieren.

Gelingt das Meisterstück? Bild: gepa

Niemand zweifelt am Aufstieg des LASK – aber trotz der 16 Punkte Vorsprung auf Lustenau in der Ersten Fußball-Liga rief Trainer Oliver Glasner das morgige Heimspiel gegen die Vorarlberger (20.30 Uhr) zum „Spiel des Jahres“ aus.„Da geht es um die Meisterschaft. Mit einem Sieg können wir vor eigenem Publikum praktisch den Aufstieg feiern. Darauf arbeiten wir seit eineinhalb Jahren hin.“

Dabei folgen für den LASK in den kommenden Wochen zwei weitere Höhepunkte: das Derby gegen Blau-Weiß Linz am Montag, das Cup-Halbfinale gegen Rapid Wien am 26. April. „Das Derby interessiert mich momentan überhaupt nicht“, sagte Glasner, schon gar nicht Rapid. Deshalb spielt es auch keine Rolle, dass mit Christian Ramsebner, Felix Luckeneder, Reinhold Ranftl, Rajko Rep und Alexander Riemann gleich fünf Spieler bei einer Gelben Karte gegen Lustenau im Derby gesperrt fehlen würden. Glasner: „Wenn wir gegen Lustenau gewinnen, können alle fünf gesperrt sein, da nehme ich auch noch zwei Rote dazu, wenn es sein muss.“

Der Respekt vor dem Gegner ist viel größer als die Hoffnung der Lustenauer, den LASK noch abzufangen. Bei den Vorarlbergern wird längst für den erneuten Anlauf in der kommenden Saison geplant. Der neue Trainer Andreas Lipa schaut morgen auf der Tribüne zu. Obwohl sich nur 35 Lustenauer Fans angekündigt haben, wurde die Partie von der Bundesliga als Risikospiel eingestuft – schon vor dem Anschlag in Dortmund. „Ob die Behörden zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen ergreifen, wissen wir nicht“, sagte LASK-Geschäftsführer Alexander Friedl.

Otávio fällt erneut aus

Paulo Otávio muss wieder pausieren, nachdem sein Fuß nach der Verletzung die Belastung des Comebacks schlecht vertrug. Dogan Erdogan ist gesperrt, Dominik Reiter fehlt verletzt, dafür kehrt Alexander Riemann in den Kader zurück.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden

Neuen Kommentar schreiben

Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kommentieren.

Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich.



Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich. mehr » Bitte ergänzen Sie Ihre Daten, um diesen Artikel zu kommentieren.

Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich.



Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich. mehr » Bitte bestätigen Sie Ihre Handynummer Es wurde bereits ein Code an Ihr Handy gesendet Bei der Verarbeitung des Codes ist ein Fehler aufgetreten.

Bitte versuchen Sie den Code in einigen Mintuen nochmals einzugeben. Bitte geben Sie den Bestätigungscode ein, um Ihre Handynummer zu bestätigen. SMS-Code: Falls Sie noch keine Bestätigungs SMS erhalten haben: Beim Versenden des Bestätigungscodes ist möglicherweise Fehler aufgetreten.



Bitte warten Sie einige Minuten und versuchen Sie es später nocheinmal.





Betreff / Kommentartitel Kommentartext:

Sie dürfen noch Zeichen als Text schreiben

Bitte beachten Sie die Forumsregeln

Für registrierte Nutzer Für nicht registrierte Nutzer

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar abzuschicken.



Benutzername: Passwort: Passwort vergessen »

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar abzuschicken.

Registrieren Sie sich kostenlos, um Ihren Kommentar abzuschicken.

Als Autor des Kommentars scheint Ihr gewünschter Benutzername auf.



Um sich registrieren zu können müssen Sie uns mindestens einen Benutzernamen, ein Passwort, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Handynummer mitteilen.

Gewünschter Benutzername Gewünschtes Passwort Wiederholung Passwort E-Mail Anrede Frau Herr Vorname Nachname OÖNcard / Kundennummer (optional) Vorname: Nachname: Handynummer /

Sicherheitsfrage

Wie viel ist 10 x 2?



Registrieren Sie sich kostenlos, um Ihren Kommentar abzuschicken.Als Autor des Kommentars scheint Ihr gewünschter Benutzername auf.Um sich registrieren zu können müssen Sie uns mindestens einen Benutzernamen, ein Passwort, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Handynummer mitteilen.



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema