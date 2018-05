Florian Jamnig (li.) Bild: GEPA pictures Sport Fußball Nur Jamnigs Unterschrift fehlt noch PASCHING. Der LASK verpflichtet den Flügelspieler des Aufsteigers Innsbruck. Von (mag), 24. Mai 2018 - 00:04 Uhr

Morgen feiert Innsbruck nach dem letzten Spiel gegen den FAC den Meistertitel in der Ersten Fußball-Liga und den Aufstieg. Florian Jamnig wird den Meisterteller in die Höhe stemmen. Es wird sein Abschiedsgeschenk: Mit dem Abgang des 27-Jährigen haben sich die Tiroler bereits abgefunden. Er wird zum LASK wechseln.

Der rechte Mittelfeldspieler erzielte in dieser Saison bisher elf Tore und bereitete vier weitere vor. Jamnigs auslaufender Vertrag war zwar per Option um ein Jahr verlängert worden, geblieben ist dabei aber die Ausstiegsklausel, zwischen 150.000 und 200.000 Euro soll die Ablösesumme betragen. Nur Jamnigs Unterschrift unter seinem Vertrag bei den Athletikern fehlt noch – deswegen gibt es auch noch keine offizielle Bestätigung. Trainer und Sportdirektor Oliver Glasner gab nur preis: "Es wird zwei, drei weitere Neuverpflichtungen geben. Wir sind mit zwei Spielern schon sehr weit." Neben Jamnig, an dem auch Austria Wien interessiert war, dürfte es sich um den offensiven Mittelfeldspieler Fabian Benko von der zweiten Mannschaft Bayern Münchens handeln.

Beim Erste-Liga-Letzten Blau-Weiß Linz wurde die für gestern geplante Krisensitzung verschoben. Sie findet nun erst nach dem morgigen letzten Saisonspiel gegen Wattens statt.

