So könnte das neue Stadion aussehen Bild: facebook/lask (APA/AFP/JURE MAKOVEC) Sport Fußball Neues LASK-Stadion soll auch Länderspiele nach Linz bringen LASK-Präsident Siegmund Gruber bestätigte heute den Standort für das neue Stadion am Pichlinger See. Das neue Stadion soll länderspieltauglich sein und rund 19.000 Zuschauern Platz bieten. Von Raphael Watzinger, 15. März 2018 - 12:59 Uhr

Die Katze ist aus dem Sack: Bei der heutigen Spieltags-Pressekonferenz vor dem Duell am Samstag gegen Mattersburg bestätigte LASK-Präsident Siegmund Gruber, was OÖN-Leser schon seit Tagen wissen: "Ja, wir bauen ein Stadion am Pichlinger See."

"Wir haben uns akribisch darauf vorbereitet. Der Standort am Pichlinger See ist richtig, nur die Größe war wie berichtet falsch", sagte Gruber. Warum die Zeit drängt: 15 Monate vor dem Stadionbau muss der LASK eine Umweltverträglichkeitsprüfung einleiten. Das muss im März geschehen.

45 Millionen Euro soll das gesamte Projekt kosten. Der LASK will 23 Millionen Euro dazu beisteuern. Das finanziert sich über Gönner (Freunde des LASK), Stadionsponsoring, das auf zehn Jahre vergeben wird, sowie Einnahmen mit VIP-Logen. Im neuen Stadion soll für 19000 Zuseher Platz sein. Bei internationalen Spielen dürften es um die 165000 Besucher sein. Mit dieser Kapazität erhofft sich der LASK auch, wieder Länderspiele der österreichischen Nationalmannschaft nach Linz bringen zu können. Gruber: "Wir hoffen natürlich, dass im neuen Stadion auch das eine oder andere Spiel der Nations League in Linz stattfindet."

Eine Visualisierung der neuen LASK-Arena gibt es noch nicht. Gruber: "Es wird einen Totalunternehmerwettbewerb geben, bei dem viele Bauunternehmen Konzepte vorlegen können. Ich möchte aber klarstellen: Wir werden sicher kein anderes Stadion kopieren." Insgesamt sondierten die Schwarz-Weißen in der Vergangenheit 27 Standorte. Drei Standorte kamen in die Endauswahl.

Die Pressekonferenz im Livestream:

«

Kommentare „nur meine Meinung. Das Stadion mit 19.000 ist zu hoch bemessen. “ radis nur meine Meinung. Das Stadion mit 19.00... „de leit ham Problemen über die runde zu kommen , und das land Ö wiad Millionen für Möchtegern ...“ pepone de leit ham Problemen über die runde zu ... „das Waldstadion und das Linzer Stadion sind absolut genügend für die Truppe .Es ist eine Schande ...“ pepone das Waldstadion und das Linzer Stadion ... Alle 23 Kommentare anzeigen » Was sagen Sie zum Thema? Jetzt kommentieren