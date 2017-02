LASK in Spanien: Warten auf die Sonne

MURCIA. Den zweiten Tag des Trainingslagers in Murcia begann der Erste-Liga-Winterkönig mit einer Einheit in der Kraftkammer.

Morgensport in der Kraftkammer Bild: lask/oön

Tag 2: Gute Stimmung, optimale Bedingungen

Die Sonne ließ sich auch am zweiten Tag des Trainingslagers in Murcia nicht blicken. Daran lag es aber nicht, dass die Athletiker den Vormittag in der Kraftkammer begannen. "Wir verändern den Plan nicht, nur weil wir im Trainingslager sind", erklärte Trainer Oliver Glasner.

Am Nachmittag ging es dann auf einem der Trainingsplätze der Pinatar Arena Football Center weiter. "Wir haben optimale Bedingungen hier in Spanien", sagte Verteidiger Christian Ramsebner. Defensivkollege Paulo Otávio nahm ein Bad im Hotelpool - er ließ sich trotz bedecktem Himmel nicht davon abhalten, zumal es angenehme 22 Grad bei leichtem Wind hatte.

Am Sonntag steht das erste Testspiel im Rahmen des Trainingslagers gegen den norwegischen Erstligisten Strömsgodset Drammen auf dem Programm. Am Dienstag wird gegen ZSKA Moskau gespielt, möglicherweise wird kurzfristig ein drittes Match eingeschoben.

