Florian Jamnig mit seiner neuen Arbeitskleidung neben Klubmanager Andreas Protil Bild: LASK Sport Fußball LASK fixiert zweiten Neuzugang PASCHING. Die Athletiker verkündeten die Verpflichtung von Florian Jamnig, der bis 2021 unterschreibt. 29. Mai 2018 - 09:36 Uhr

Schon lange war alles klar, jetzt ist es auch offiziell: Florian Jamnig wechselt von Innsbruck zum LASK. Der 27-jährige Flügelspieler unterschrieb bei den Athletikern einen Vertrag bis 2021. „Er war einer unserer Wunschspieler und bringt alle Voraussetzungen auf dieser Position mit“, sagte Trainer Oliver Glasner. „Wir freuen uns, dass er sich für den LASK entschieden hat.“ Auch Austria Wien hatte Interesse gehabt.

Jamnig hatte in der abgelaufenen Saison großen Anteil am Meistertitel der Innsbrucker in der Ersten Liga. In 30 Einsätzen erzielte er elf Tore und bereitete vier weitere vor. In 17 Partien führte er Wacker als Kapitän auf das Feld. Nach elf Jahren kehrt er nun in das Oberhaus zurück: 2007 spielte er bereits fünf Minuten dort...

„Mit den großartigen Fans im Rücken und der enormen Qualität im Kader bin ich davon überzeugt, dass der LASK sowohl national als auch international für Schlagzeilen sorgen wird. Ich freue mich riesig auf die kommenden Aufgaben und werde für den LASK immer 1908% geben, um das in mich gesteckte Vertrauen zurückzuzahlen“, sagte Jamnig.

LASK zog die Ausstiegsklausel

Innsbruck hatte vor Wochen den auslaufenden Vertrag per Option bis Sommer 2019 verlängert - die festgeschriebene Ausstiegsklausel blieb dabei erhalten. Der LASK soll zwischen 150.000 und 200.000 Euro für den Neuzugang bezahlen. Jamnig wird den Konkurrenzkampf auf den offensiven Flügelpositionen erhöhen. Er ist der zweite Neuzugang nach Markus Wostry, dessen Wechsel von der Admira zum Europa-League-Starter schon in der Winterpause bekannt gegeben worden war.

«

Kommentare Was sagen Sie zum Thema? Jetzt kommentieren Zu diesem Artikel sind noch keine Beiträge vorhanden.