Joao Victor erzielte die Tore zum 2:1 und 3:1. Bild: apa Sport Fußball LASK drehte die Partie gegen Mattersburg - 3:1 PASCHING. Der LASK machte mit dem Sieg gegen den Verfolger ganz wichtige drei Punkte im Rennen um die Europa League. 17. März 2018 - 20:57 Uhr

Dabei begann die Partie praktisch mit einer 1:0-Führung für die Mattersburger: Einen verunglückten Rückpass von Christian Ramsebner auf Torhüter Pavao Pervan nahm Smail Prevljak auf. Der Torjäger traf im siebenten Pflichtspiel in Serie und erzielte sein zehntes Tor im Frühjahr.

Mattersburg konzentrierte sich in der Folge auf eine kompakte Abwehr und überließ dem LASK von vereinzelten Kontern wie jenem Masaya Okugawas (15./Pavao Pervan hielt) abgesehen die Regie. Doch die Oberösterreicher zeigten vor der Pause eine Kombination aus fehlenden Ideen und zu statischem Spiel. Mattersburg-Goalie Markus Kuster musste lediglich bei einem Köpfler James Hollands (8.) sowie einem Roller von Emanuel Pogatetz (42.) eingreifen.

Ganz starke zweite Halbzeit

In der zweiten Halbzeit drehte der LASK aber auf. Nach einem Eckball Thomas Goigingers und Pogatetz-Köpfler kam Samuel Tetteh an den Ball und drückte ihn über die Linie (55.). Nur wenig später legte Joao Victor infolge einer Flanke Reinhold Ranftls per Kopf nach und hatte der Partie eine verdiente Wende gegeben. (62.)

Mattersburg wirkte ratlos. Joao Victor erhöhte mit seinem zweiten Tor auf 3:1 (71.). Dem Tor näher blieb in der Schlussphase der LASK, der durch Peter Michorl die Chance auf das 4:1 hatte - Kuster reagierte stark (82.)

Vorsprung auf Mattersburg erhöht

Durch den Sieg bleibt der LASK auf dem fünften Platz, der zur Qualifikation für die Europa League reicht, sofern eine Mannschaft aus den Top Vier den Cup gewinnt. Der Vorsprung auf den Verfolger Mattersburg wuchs aber auf sieben Punkte. Zum Abschluss der 27. Runde kann Austria Wien, aktuell neun Punkte hinter dem LASK, mit einem Erf

