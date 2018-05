Sport Fußball LASK an zwei Kickern von Liga-Rivalen interessiert LINZ. Der LASK verabschiedete sich mit einer 1:2-Niederlage in Mattersburg in die Sommerpause. Jetzt beginnt bei den Schwarz-Weißen die Kaderplanung für die kommende Saison. Von Raphael Watzinger, 28. Mai 2018 - 08:08 Uhr

Schlägt der LASK in der Sommer-Übertrittszeit bei zwei Liga-Rivalen zu? Altachs Yusuf Otubanjo und Admira-Kicker Thomas Ebner sollen auf der schwarz-weißen Wunschliste stehen.

Kurios: Bereits im Sommer 2016 sicherten sich die Linzer die Transferrechte an Otubanjo, verkauften den 25-jährigen Nigerianer dann aber an den slowakischen Erstligisten Zilina. LASK-Trainer Oliver Glasner weiß jedenfalls genau, was ihn mit dem technisch versierten Offensivspieler erwartet. Schon bei Otubanjos Glanzzeiten für Stadtrivale Blau-Weiß hatte der LASK den Stürmer am Schirm und ließ ihn mehrmals beobachten.

Das jüngste Gerücht: Auch an Admiras Ebner dürften die Athletiker dran sein. Der universell einsetzbare 26-Jährige - der nicht nur im Mittelfeld, sondern auch in der Verteidigung spielen kann - soll aber auch bei der Austria Thema sein. "Man wird sehen, was in den nächsten ein, zwei Wochen passiert", sagte Ebner zuletzt auf Sky.

Berisha-Abgang fix

Die nächsten Tage werden auf jeden Fall spannend: Im Sky-Interview gab LASK-Coach Glasner bekannt, dass nach der bereits vor Monaten getätigten Verpflichtung von Admiras Markus Wostry bis Mittwoch drei weitere Spieler unterschreiben werden. Neben Otubanjo soll es sich dabei wie in den OÖN exklusiv berichtet um Wackers Florian Jamnig und den 19-Jährigen Fabian Benko (Bayern-Amateure) handeln.

Mergim Berisha wird in der kommenden Saison nicht mehr das schwarz-weiße Trikot tragen: Der Stürmer gab auf seinem Instagram-Profil seinen Abschied nun fix bekannt.

