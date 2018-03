LASK-Stadionstandort lässt die Wogen hochgehen

„LINZ hat 38 Millionen in den Sand gesetzt , und wie viel werden es jetzt noch ? “ pepone LINZ hat 38 Millionen in den Sand gesetz...

„Der LASK benötigt also ein neues Stadion, weil das Waldstadion in Pasching zu wenig Plätze hat? “ santabag Der LASK benötigt also ein neues Stadion...