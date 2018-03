Der LASK drehte nach der Pause auf und gewann verdient. Bild: apa Sport Fußball LASK-Noten: Wer war Ihr Mann es Spiels? PASCHING. Dank einer ganz starken Leistung in der zweiten Halbzeit drehte der LASK den 0:1-Pausenrückstand gegen Mattersburg zum 2:1-Sieg. Von Von Günther Mayrhofer, 17. März 2018 - 21:28 Uhr

Das Spiel begann für den LASK mit 0:1: Den verunglückten Rückpass von Christian Ramsebner nahm Smail Prevljak auf, der Torjäger ließ sich die Chance nicht entgehen. Doch der LASK war davon keineswegs geschockt: Die Athletiker hatten das Spiel stets unter Kontrolle und ließen bis zum Schlusspfiff praktisch keine Chance der Gäste zu.

Vor der Pause war das Offensivspiel noch zögerlich. Der LASK brachte zu wenig Tempo ins Spiel und entschied sich bei den Pässen oft zur Sicherheitsvariante auf die Seite, anstatt das Risiko in die Tiefe zu suchen. Mattersburg bot auch nicht viel Raum an und drängte die LASK-Offensive immer in die ungefährlichen Zonen ab.

Zielstrebiger und mutiger

Nach der Pause war der LASK viel zielstrebiger und mutiger. Zu variabel, zu schnell kombinierte der LASK. Diese Tempo konnten die Mattersburger nicht mehr mitgehen. Dazu ließ das nun griffigere Pressing der Athletiker dem Gegner keine Zeit zum Atmen und dadurch auch keine einzige Konterchance.. Der LASK zog ein Power-Play auf und belohnte sich selbst für die Steigerung mit drei Toren.

