João Victor (re.) erzielte das letzte LASK-Tor dieser Saison. Bild: APA/EXPA/THOMAS HAUMER Sport Fußball LASK: 1:2 war eine Lehre für die kommende Saison MATTERSBURG. Vierte Niederlage in Serie in Mattersburg Von OÖN, 28. Mai 2018 - 00:04 Uhr

Die LASK-Fans feierten ihr Team, obwohl es zum Saisonausklang der Fußball-Bundesliga 1:2 in Mattersburg verlor. Es war die vierte Niederlage in Serie – doch sie wurde den Athletikern verziehen. Über allem steht die Qualifikation für die Europa League.

Zwei Kontertore kassierte der LASK, João Victor erzielte den letzten Treffer der Athletiker in dieser Saison. Es schien, als ob bei den Schwarz-Weißen zu Saisonende ein wenig die Luft heraußen war – nicht so bei Trainer Oliver Glasner. Nach dem Schlusspfiff war er sichtlich angefressen.

"Ich bin ein bisserl sauer. Wir haben vier Spiele am Stück verloren. Manche waren nicht bereit, sich zu 100 Prozent in den Dienst der Mannschaft zu stellen", sagte Glasner. Es soll eine Lehre für die kommende Saison sein, weswegen Glasner froh ist, dass diese Schwächeperiode am Ende der Saison passierte, in der sie keine Auswirkungen hatte. "Eigentlich hätten wir befreit aufspielen können." Doch die Mannschaft verlor den Sinn für ihre Stärken ein wenig. Glasner: "Wir werden die richtigen Schlüsse daraus ziehen.

Trauner mit dem Tor der Saison

Der LASK verpasste durch die Niederlage auch die Chance, den Punkterekord eines Aufsteigers zu holen. Dieser bleibt in Altach. Die Vorarlberger sammelten 2014/15 59 Zähler ein. Der einzige Erfolg zum Saisonausklang war damit Gernot Trauner vergönnt, dessen Volley-Treffer beim 2:0 gegen Altach in der 23. Runde bei Sky zum Tor der Saison gewählt wurde. "Ich kann mich natürlich gut daran erinnern, so viele Tore habe ich ja nicht geschossen", sagte Trauner. Es war sein einziger in dieser Saison. Viel wichtiger war sein Beitrag in der Defensive: Der LASK stellte die zweitbeste Defensive der Bundesliga hinter Meister Salzburg. Die Abwehrarbeit legte den Grundstein für eine überragende Saison.

«

Kommentare Was sagen Sie zum Thema? Jetzt kommentieren Zu diesem Artikel sind noch keine Beiträge vorhanden.