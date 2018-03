Gruber und Resch Bild: VOLKER WEIHBOLD Sport Fußball Der LASK nimmt heute zum Stadion Stellung LINZ. Insider bestätigten den Wunschstandort in Pichling, noch sind aber nicht alle Fragen geklärt. 15. März 2018 - 00:04 Uhr

Eines ist klar: Pichling ist für den LASK der Top-Standort für das neue Stadion. Viele Insider haben das bestätigt – nur beim Fußball-Bundesligisten schweigt man. Präsident Siegmund Gruber will erst heute darüber sprechen. Da ist die Pressekonferenz zum Heimspiel am Samstag gegen Mattersburg angesetzt.

In den kommenden Wochen wollte der LASK selbst den Standort bekannt geben. In den OÖN stand bereits gestern, dass Pichling der Favorit ist. Es gibt Alternativen, die angegangen werden, sollte sich das Projekt nicht in Pichling realisieren lassen. Alles deutet aber darauf hin, dass der LASK nach Linz zurückkehrt. Im Oktober 2017 berichtete LASK-Vizepräsident Wolfgang Resch beim Stammtisch des Fanklubs "LASKler" in St. Martin/Mühlkreis bereits von Optionen für die Grundstücke bei den ins Auge gefassten Standorten.

