Das 0:2 tat dem LASK doppelt weh
WIEN. Als bessere Mannschaft nicht nur die Partie, sondern auch drei Spieler verloren.
14. August 2017 - 00:05 Uhr

Das 0:2 bei Austria Wien tat dem LASK besonders weh – nicht nur, weil der Aufsteiger in die Fußball-Bundesliga lange die viel bessere Mannschaft war und zur Pause hätte führen müssen. Gleich drei Spieler verletzten sich.

Der Matchplan passte perfekt, obwohl René Gartler schon in der dritten Minute ausgewechselt werden musste. Schon beim Aufwärmen hatte er ein Ziehen gespürt. Glasner: "René ist keine 17 mehr. Wenn zu mir ein Spieler sagt, er will es probieren und ich vom Arzt kein Stopp bekomme, darf er das." Holland schied kurz vor Schluss ebenso mit einer Muskelverletzung aus. Mit beiden rechnet er nicht mehr in den Spielen gegen Altach und Rapid vor der Länderspielpause. Für Marko Raguz endete der Tag im AKH – dort wurde ein Mittelhandknochenbruch diagnostiziert.

Nur noch 14 fitte Feldspieler sind übrig, dennoch nahm Trainer Oliver Glasner nach der dritten Pflichtspielniederlage in den vergangenen zehn Monaten Positives mit nach Hause. "Fußball ist sehr einfach, es reduziert sich im Endeffekt darauf, haust du den Ball rein oder nicht. Mit der Leistung bin ich sehr, sehr zufrieden. Wir haben gezeigt, dass wir konkurrenzfähig sind." Ein 1:1 bei Meister Salzburg, beim Vizemeister lange alles im Griff – nur bei der Chancenverwertung nicht. Glasner: "Kein Vorwurf, das war ja nicht fahrlässig. Hut ab vor dem Charakter dieser Burschen. Ich bin sehr stolz auf die Einstellung."

Kayode zu Manchester City

Für die Austria war das 2:0 nur ein Aspekt eines ereignisreichen Tages: Bei Alexander Grünwald wurde ein Knorpelschaden im Knie diagnostiziert, weswegen er bis Jahresende ausfällt. Larry Kayode, in dieser Saison wegen seines Transferwunsches noch nicht am Ball, steht vor dem Wechsel zu Manchester City. Auf Einsätze im Starensemble von Pep Guardiola darf der Nigerianer aber nicht hoffen: Er soll an den spanischen Erstliga-Aufsteiger Girona verliehen werden, bei dem Peps Bruder Pere das Sagen hat. Petar Filipovic könnte ein weiterer Abgang sein: Der Ex-Rieder hat ein Angebot aus der Türkei, wegen der Ausstiegsklausel sind die Wiener laut Vorstand Markus Kraetschmer "in einer Zuschauerrolle." (mag)

