Cup-Viertelfinale in Grödig live im TV

GRÖDIG. Das Viertelfinalduell im ÖFB-Cup auswärts gegen Grödig wurde am 4. April, 20.30 Uhr angesetzt.

Der LASK reist im Viertelfinale nach Grödig. Bild:

Die Cup-Reise geht für den LASK am 4. April weiter: Der ÖFB legte den Anpfiff auf 20.30 Uhr fest, die Partie wird auf ORF Sport plus live übertragen.

Grödig verzichtete nach dem sportlichen Abstieg in aus der Bundesliga in der vergangenen Saison auf die Teilnahme an der Ersten Liga. In der Regionalliga holten die Salzburger den Herbstmeistertitel. Die Stützen des Teams sind Verteidiger Markus Berger, Torhüter Hans-Peter Berger und Stürmer Mersudin Jukic, letztere zwei haben eine LASK-Vergangenheit. Berger hielt von Jänner 2003 bis Juni 2004 für den LASK, ehe er zur SV Ried wechselte. Jukic kam 2005 zum den Athletikern und blieb zwei Jahre. In insgesamt 17 Erste-Liga-Spielen traf er zwei Mal.

Cup-Viertelfinale:

FC Red Bull Salzburg - Kapfenberger SV 1919 (Dienstag, 4. April, Anstoßzeit noch offen)

SV Grödig - LASK Linz (Dienstag, 4. April, 20.30 Uhr)

FK Austria Wien - FC Admira Wacker Mödling (Mittwoch, 5. April, 18 Uhr, Puls 4)

SKN St. Pölten - SK Rapid Wien (Mittwoch, 5. April, 20.30 Uhr, ORF eins)



