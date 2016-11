Alarmstufe Rot im LASK-Strafraum

LUSTENAU. Im Duell um die Spitze muss heute Lustenaus Tormaschine Dwamena gestoppt werden.

Luckeneder (re.) wird viel Arbeit mit Dwamena (li.) haben. Bild: GEPA

Ob die LASK-Defensivspieler gut geschlafen haben? Lustenaus Raphael Dwamena bereitete in der Ersten Fußball-Liga den Gegnern zuletzt Alpträume – heute muss der LASK die Tormaschine im direkten Duell um die Tabellenführung stoppen (20.30 Uhr, ORF Sport plus).

Mit 15 Treffern führt Dwamena die Torschützenliste an, wegen seines aktuellen Laufs herrscht heute im LASK-Strafraum Alarmstufe Rot: Zehn Tore erzielten die Vorarlberger in den jüngsten drei Spielen, sieben machte der 21-Jährige selbst, die weiteren drei bereitete er vor. Dabei war der Ghanaer im Sommer nach zweieinhalb Jahren in Salzburg ohne Verein dagestanden. Mit Hwang Hee-chan, Dimitri Oberlin und Smail Prevljak war die Konkurrenz bei Liefering groß, sodass sein Vertrag nicht verlängert wurde. "Wir haben gewusst, dass er auf dem Markt ist", erzählt LASK-Trainer Oliver Glasner. "Wir waren aber mit René Gartler und Fabiano gut aufgestellt." Dazu wollte man dem eigenen Talent Marko Raguz keinen Spieler vor die Nase setzen. Der U19-Teamspieler verletzte sich allerdings am Knöchel.

Chabbis Spitze gegen Glasner

Lustenau griff zu und zog den Jackpot. "Wir spielen gegen Lustenau und nicht nur gegen Dwamena", sagt Glasner. "Sie haben mit Bruno sowie Durmus, Thiago und Dossou sehr gute Leute. Von denen und der aggressiven Spielweise profitiert Dwamena." Gegen den LASK traf er in den bisherigen beiden Duellen einmal, die Athletiker machten vier Punkte gegen die Aufstiegskonkurrenten. Glasner: "Wir haben Waffen, mit denen wir Lustenau weh tun können."

Lustenau-Trainer Lassaad Chabbi ist anderer Meinung: Vergangene Saison war er sich trotz eines 2:0-Sieges in Linz in der 32. Runde sicher gewesen, dass der LASK das Titelduell gegen St. Pölten für sich entscheiden werde. "Der LASK schafft das." Diesmal sieht er einen Vorteil für seine Mannschaft im Aufstiegsduell: "Der LASK spielt immer gleich und hat keinen Plan B. Wir schon." Und Dwamena trifft und trifft.

Wechsel im Winter?

Kein Wunder, dass er bereits von Nürnberg, Dresden und Austria Wien beobachtet wird. Präsident Hubert Nagel schreckt die Interessenten in den Vorarlberger Nachrichten ab: "Da muss so viel Geld her, dass wir einen neuen Dwamena kaufen können und vielleicht einen zweiten dazu." Zusätzlich wäre es den Fans schwierig zu vermitteln, mit dem Aufstieg als Ziel den Torjäger zu verkaufen. Dwamena selbst sieht sich in Lustenau genau am richtigen Ort für seine Entwicklung. "Fußball ist nicht nur Geld. Lassaad ist wie ein Vater für mich." Doch auch Chabbis leiblicher Sohn Seifedin verließ Lustenau im Sommer und wechselte zu St. Gallen ...

Endlich ein Sieg?

Fünf Remis en suite: „Ein Punkt ist auch nichts Schlechtes“, sagt Blau-Weiß-Präsident Hermann Schellmann über die Unentschieden-Serie, die seinen Klub in der Ersten Fußball-Liga nicht so richtig vom Fleck bringt: „Ich bin zufrieden, wie die Mannschaft auftritt.“ Trotzdem wäre heute (18.30 Uhr) gegen Wattens auf der Gugl der zweite volle Erfolg unter Coach Klaus Schmidt nach dem 1:0 gegen Horn am 14. Oktober wünschenswert.

Torflaute: Gegen die Tiroler gelang den Linzern in den bisherigen beiden Saisonduellen (0:3/heim, 0:0/auswärts) kein einziges Tor. Die WSG Wattens, die in Zukunft verstärkt mit Wacker Innsbruck kooperieren will, hat ihre jüngsten drei Matches nicht gewonnen.

Verletzungssorgen: Blau-Weiß muss René Renner, Ante Anic, Christopher Cvetko und Torhüter Christoph Binder vorgeben. Damir Mehmedovic und Jakob Kreuzer kehren in den Kader zurück. „Wir hoffen auf drei Punkte, aber Wattens ist sehr konterstark“, warnt Schmidt.

